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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса»

В Интернете появилось видео, на котором запечатлено падение российского нападающего Ивана Барбашёва с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз».

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Празднование, посвящённое первому в истории клуба Кубка Стэнли прошло 15 мая.

Сегодня, 19 июня, «Сент-Луис» сделал Барбашёву квалификационное предложение по новому контракту. 23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД.

После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В 80 матчах в регулярке-2018/19 Иван набрал 26 (14+12) очков. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах.

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