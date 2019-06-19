Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса»
В Интернете появилось видео, на котором запечатлено падение российского нападающего Ивана Барбашёва с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз».
В Интернете появилось видео, на котором запечатлено падение российского нападающего Ивана Барбашёва с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз».
Празднование, посвящённое первому в истории клуба Кубка Стэнли прошло 15 мая.
Сегодня, 19 июня, «Сент-Луис» сделал Барбашёву квалификационное предложение по новому контракту. 23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде
После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В 80 матчах в регулярке-2018/19 Иван набрал 26 (14+12) очков. В победном