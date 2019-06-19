Российский хоккеист пожаловался на жизнь в Северной Америке
Защитник казанского «Ак Барса» Игорь Ожиганов вспомнил время, когда выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».
Защитник казанского «Ак Барса» Игорь Ожиганов вспомнил время, когда выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».
По словам Ожиганова, ему «не очень нравилось жить в Северной Америке». «Я там был как пятая нога у собаки», — сказал защитник, проживавший в канадском Торонто. Он отметил, что трудности вызывало незнание языка,
Ожиганов отметил, что скучал по дому. В мае этого года он решил вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), что произошло
18 июня бывший американский хоккеист Терри Джей Гальярди, вспоминая выступления за клуб КХЛ «Нефтехимик», отнес российский город Нижнекамск к тройке главных «дыр» лиги. Единственным плюсом, по мнению игрока, была высокая зарплата.
Ожиганов провел в «Торонто» сезон-2018/2019, до этого он играл за ЦСКА и «Сибирь».