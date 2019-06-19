Российский хоккеист пожаловался на жизнь в Северной Америке

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По словам Ожиганова, ему «не очень нравилось жить в Северной Америке». «Я там был как пятая нога у собаки», — сказал защитник, проживавший в канадском Торонто. Он отметил, что трудности вызывало незнание языка, из-за чего он мог общаться только с партнером Никитой Зайцевым и женой.

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Ожиганов отметил, что скучал по дому. В мае этого года он решил вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), что произошло из-за решения «Торонто» не давать ему «нормальный контракт». Также игрок отметил, что в канадском клубе на него больше не рассчитывали.

18 июня бывший американский хоккеист Терри Джей Гальярди, вспоминая выступления за клуб КХЛ «Нефтехимик», отнес российский город Нижнекамск к тройке главных «дыр» лиги. Единственным плюсом, по мнению игрока, была высокая зарплата.