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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккеист пожаловался на жизнь в Северной Америке

Защитник казанского «Ак Барса» Игорь Ожиганов вспомнил время, когда выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

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По словам Ожиганова, ему «не очень нравилось жить в Северной Америке». «Я там был как пятая нога у собаки», — сказал защитник, проживавший в канадском Торонто. Он отметил, что трудности вызывало незнание языка, из-за чего он мог общаться только с партнером Никитой Зайцевым и женой.

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Ожиганов отметил, что скучал по дому. В мае этого года он решил вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), что произошло из-за решения «Торонто» не давать ему «нормальный контракт». Также игрок отметил, что в канадском клубе на него больше не рассчитывали.

18 июня бывший американский хоккеист Терри Джей Гальярди, вспоминая выступления за клуб КХЛ «Нефтехимик», отнес российский город Нижнекамск к тройке главных «дыр» лиги. Единственным плюсом, по мнению игрока, была высокая зарплата.

Ожиганов провел в «Торонто» сезон-2018/2019, до этого он играл за ЦСКА и «Сибирь».

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