Василевский: Наша хоккейная школа — одна из лучших в мире
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о причинах успеха российских игроков в Национальной хоккейной лиге.
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о причинах успеха российских игроков в Национальной хоккейной лиге.
«Наша хоккейная школа — одна из лучших в мире. Поэтому неудивительно, что российские игроки находятся в лидерах в НХЛ», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
«Самое главное, что россияне — очень хорошие хоккеисты. У России богатые и давние традиции воспитания одних из лучших в мире хоккеистов. И многие из них приехали сюда и добились успеха», — добавил главный тренер «молний» Джон Купер.
Василевский стал лучшим вратарём регулярного чемпионата НХЛ по количеству побед (39). Андрей также может стать первым вратарём в истории «Лайтнинг», выигравшим «Везину Трофи».