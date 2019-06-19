Андрей Василевский: Для меня важно выиграть Кубок Стэнли. А «Везина» — просто приятный бонус

Источник: Спорт-Экспресс

«Мне очень нравится Василевский, и благодаря ему считаю “Тампу” претендентом на Кубок Стэнли во все ближайшие годы», — сказал мне недавно самый титулованный тренер в истории НХЛ Скотти Боумэн. Чутье великого канадского специалиста подводит редко. Для Кубка Стэнли нашему голкиперу еще придется поработать, а пока он — главный, пожалуй, претендент на «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, который сегодня ночью вместе с остальными индивидуальными трофеями будет вручаться в отеле Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Накануне он ответил на вопросы нескольких журналистов, среди которых был обозреватель «СЭ».

— Резюмируйте свои впечатления от чемпионата мира, где вас признали лучшим вратарем турнира, но команда смогла завоевать лишь бронзу. Что помешало сборной России победить в таком звездном составе? — спрашиваю Василевского.

— Команда у нас была хорошая, все парни были едины и заряжены на борьбу. Играли жестко, уверенно, но немного не хватило. Это хоккей, бывает. Парни сделали все, что могли. Считаю, мы выглядели достойно.

— Можете назвать матч за бронзу с чехами лучшим в своей карьере?

— Нет.

— А какой — с «Вашингтоном» в конце регулярного чемпионата, когда вы сделали непостижимые 58 сейвов?

— Не знаю. Но с чехами — точно не лучший.

— На ЧМ-2019 вы впервые играли вместе с Александром Георгиевым из «Рейнджерс». Как вам этот голкипер — по тренировкам, играм, в общении?

— Отличный парень, отличный вратарь, отличный партнер по команде! Впечатление от него осталось самое позитивное. Если он продолжит так же работать, то станет отличным вратарем в НХЛ.

— Кого считаете лучшим вратарем за все российские годы, и есть ли у вас амбиции самому таковым стать?

— Амбиции есть всегда. Если ты не хочешь быть лучшим — тебе нечего здесь делать. А кто лучший вратарь — не знаю. Это не мне выбирать, а людям.

— Каков, на ваш взгляд, критерий лучшего вратаря? Количество «Везин», число выигранных Кубков Стэнли?

— Кубки Стэнли, естественно. Не собираюсь говорить, что «Везина» — это непрестижно, но в сравнение с Кубком, конечно, не идет.

— Насколько важно для вас сейчас выиграть «Везину»?

— Для меня важно выиграть Кубок Стэнли. А «Везина» — это просто как приятный бонус.

— Давно хотел спросить — кто первым назвал вас Большим Котом, и нравится ли вам это прозвище?

— Да парни в команде придумали (улыбается). Не помню уже, кто сделал это первым, но кто-то один раз ляпнул, и все подхватили. Мне нравится! По-моему, отличное прозвище.

— Понятно, что сейчас вам непросто говорить о регулярном чемпионате, но ведь рекордный сезон на свалку не выкинешь, верно?

— Да. У нас собралась отличная группа парней, и я горжусь тем, что играю вместе с ними. У нас не получилось провести сильный плей-офф, но 62 победы — это все равно хороший результат. Просто мы должны быть готовы к следующему сезону и знать, что такие вещи могут происходить. Рецепт один — напряженная работа и полная самоотдача.

— Что должно измениться в менталитете игроков «Лайтнинг»?

— Мы не должны чувствовать себя комфортно от того, что происходит в регулярном чемпионате, — сколько бы там ни выигрывали. И всегда думать о плей-офф.

— Вас сейчас уже не мучают воспоминания о поражениях от «Коламбуса»?

— Я уже о них забыл. Смотрю только вперед. Конечно, это требует определенного времени, но если ты психологически силен, то это не должно стать для тебя большой проблемой. Просто стараюсь об этом не думать.

— Как встретились с Беном Бишопом, который когда-то играл вместе с вами в «Лайтнинг», а теперь — ваш конкурент в борьбе за «Везину»?

— Отлично. Биш — отличный парень, великолепный вратарь. Мы успели уже тут с ним пообщаться. Оба рады, что оказались здесь. Для меня это большая часть. У Бена был отличный сезон. А чем все закончится, узнаем завтра. Рад, что здесь есть не только я, а еще пара ребят из «Лайтнинг» (Никита Кучеров и Виктор Хедман, а также главный тренер Джон Купер, — Прим. И. Р.). Еще больше удовольствия!

— Через год у вас завершается контракт с «Лайтнинг», и вы станете ограниченно свободным агентом. Не начинались ли переговоры, и готовы ли сделать скидку для своему клубу, чтобы он смог вписаться под потолок зарплат?

— У Дэна спросите, — улыбнулся Василевский, указывая на стоящего рядом своего агента Дэна Мильштейна.