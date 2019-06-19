Драфт НХЛ 2020 года пройдет в Монреале
ТАСС, 19 июня. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году пройдет в канадском Монреале. Об этом сообщает
ТАСС, 19 июня. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году пройдет в канадском Монреале. Об этом сообщает
В предыдущий раз драфт НХЛ проходил в Монреале в 2009 году. Кроме того, в канадском городе проходили первые драфты НХЛ, с 1963 по 1984 год, также драфт проводился в Монреале в 1986, 1988 и 1992 годах.
В 2019 году драфт НХЛ пройдет в другом канадском городе Ванкувере