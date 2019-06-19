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21:43 (мск), источник: ТАСС

Драфт НХЛ 2020 года пройдет в Монреале

ТАСС, 19 июня. Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году пройдет в канадском Монреале. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В предыдущий раз драфт НХЛ проходил в Монреале в 2009 году. Кроме того, в канадском городе проходили первые драфты НХЛ, с 1963 по 1984 год, также драфт проводился в Монреале в 1986, 1988 и 1992 годах.

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В 2019 году драфт НХЛ пройдет в другом канадском городе Ванкувере 21—22 июня.

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