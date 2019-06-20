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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Петтерссон выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

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Источник: AP 2019

Обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона — стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. Его конкурентами были Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз») и Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).

В сезоне-2018/18 25-летний Биннингтон провёл 32 матча в регулярном чемпионате, одержав 24 победы. Он отражал 92,7% бросков и пропускал 1,89 шайбы в среднем за матч. На счету 19-летнего Далина 82 игры в регулярке. Он забросил девять шайб, отдал 35 результативных передач и заработал показатель полезности «-13». 20-летний Петтерссон забросил 28 шайб и отдал 38 голевых передач в 71 матче регулярного чемпионата.

В прошлом году обладателем приза стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал.

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