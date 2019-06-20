Петтерссон выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ

Обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона — стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. Его конкурентами были Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз») и Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).

В сезоне-2018/18 25-летний Биннингтон провёл 32 матча в регулярном чемпионате, одержав 24 победы. Он отражал 92,7% бросков и пропускал 1,89 шайбы в среднем за матч. На счету 19-летнего Далина 82 игры в регулярке. Он забросил девять шайб, отдал 35 результативных передач и заработал показатель полезности «-13». 20-летний Петтерссон забросил 28 шайб и отдал 38 голевых передач в 71 матче регулярного чемпионата.