Дон Суини признан лучшим генеральным менеджером НХЛ по итогам сезона-2018/19

Источник: AP 2019

Также на приз претендовали Дуг Армстронг из «Сент-Луиса» и Дон Уодделл из «Каролины». Обладатель награды определялся после регулярного чемпионата. Выбор завершился практически одновременно со стартом первого раунда плей-офф. Выступление в Кубке Стэнли на результаты никак не повлияло.

«Бостон» в прошедшем регулярном чемпионате набрал 107 очков и занял второе место в Западной конференции, а также третье — в сводной турнирной таблице НХЛ. В плей-офф команда дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Сент-Луису» со счетом 3−4.

«Каролина» Уодделла впервые с сезона-2008/09 пробилась в плей-офф, где победила прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон» (4−3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4−0). В финале конференции команда уступила «Бостону» (0−4). «Сент-Луис» Армстронга стал 12-м по итогам регулярного чемпионата и завоевал Кубок Стэнли впервые в истории.