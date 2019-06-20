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10:01 (мск), источник: ТАСС

Дон Суини признан лучшим генеральным менеджером НХЛ по итогам сезона-2018/19

ТАСС, 20 июня. Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини признан лучшим в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2018/19. Церемония вручения индивидуальных наград проходит в Лас-Вегасе.

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Источник: AP 2019

Также на приз претендовали Дуг Армстронг из «Сент-Луиса» и Дон Уодделл из «Каролины». Обладатель награды определялся после регулярного чемпионата. Выбор завершился практически одновременно со стартом первого раунда плей-офф. Выступление в Кубке Стэнли на результаты никак не повлияло.

«Бостон» в прошедшем регулярном чемпионате набрал 107 очков и занял второе место в Западной конференции, а также третье — в сводной турнирной таблице НХЛ. В плей-офф команда дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Сент-Луису» со счетом 3−4.

«Каролина» Уодделла впервые с сезона-2008/09 пробилась в плей-офф, где победила прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон» (4−3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4−0). В финале конференции команда уступила «Бостону» (0−4). «Сент-Луис» Армстронга стал 12-м по итогам регулярного чемпионата и завоевал Кубок Стэнли впервые в истории.

Награда лучшему генеральному менеджеру НХЛ вручается с сезона-2009/10. Армстронг получал приз в сезоне-2011/12. 52-летний Суини работает на посту генерального менеджера «Бостона» с 2015 года.

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