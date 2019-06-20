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09:11 (мск), источник: ТАСС

Кучеров признан лучшим игроком НХЛ по версии профсоюза игроков лиги

ТАСС, 20 июня. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал обладателем приза «Тед Линдсей Эворд», который вручается лучшему игроку по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков лиги. Церемония награждения проходит в Лас-Вегасе.

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Источник: AP 2019

В прошедшем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард установил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 26-летний нападающий «Тампы» стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда игроки «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

«Тампа» с Кучеровым в составе заняла первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, одержав 62 победы и повторив рекорд «Детройта», установленный в сезоне-1995/96. Однако команда уступила в первом раунде Кубка Стэнли «Коламбусу» со счетом 0−4. Кучеров стал вторым игроком «Тампы», который удостоился «Тед Линдсей Эворд» после Мартена Сен-Луи (2004).

На награду также претендовали форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.

Макдэвид в регулярном чемпионате набрал 116 (41+75) очков, финишировав вторым в списке бомбардиров первенства, а «Эдмонтон» занял 14-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф. Кейн в списке бомбардиров регулярного первенства расположился на третьей строчке с 110 очками (44+66), но его «Чикаго, заняв в Западной конференции 10-е место, также не принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Форвард «Чикаго» становился обладателем награды по итогам сезона-2015/16, а Макдэвид выигрывал приз по результатам двух предыдущих чемпионатов.

Ранее российские хоккеисты становились обладателями приза, который вручается с 1971 года, пять раз. Трижды награду выигрывал Овечкин (2008−2010), а Федоров (1994) и Малкин (2012) побеждали по одному разу.

Приз вручается с 1971 года, он был переименован в честь Теда Линдсея в 2010 году, а ранее носил имя бывшего премьер-министра Канады Лестера Пирсона. Линдсей, который умер в марте 2019 года в возрасте 93 лет, провел в НХЛ 17 сезонов, выступал за «Чикаго» и «Детройт», выиграв с последним четыре Кубка Стэнли. Именитый хоккеист отыграл 1068 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 851 (379 шайб + 472 результативные передачи) очко. В 1966 году Линдсей был введен в Зал хоккейной славы, он стал основателем Ассоциации игроков НХЛ — профсоюза, защищающего интересы хоккеистов.

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