Кучеров признан лучшим игроком НХЛ по версии профсоюза игроков лиги

Источник: AP 2019

В прошедшем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард установил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 26-летний нападающий «Тампы» стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда игроки «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

«Тампа» с Кучеровым в составе заняла первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, одержав 62 победы и повторив рекорд «Детройта», установленный в сезоне-1995/96. Однако команда уступила в первом раунде Кубка Стэнли «Коламбусу» со счетом 0−4. Кучеров стал вторым игроком «Тампы», который удостоился «Тед Линдсей Эворд» после Мартена Сен-Луи (2004).

На награду также претендовали форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.

Макдэвид в регулярном чемпионате набрал 116 (41+75) очков, финишировав вторым в списке бомбардиров первенства, а «Эдмонтон» занял 14-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф. Кейн в списке бомбардиров регулярного первенства расположился на третьей строчке с 110 очками (44+66), но его «Чикаго, заняв в Западной конференции 10-е место, также не принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Форвард «Чикаго» становился обладателем награды по итогам сезона-2015/16, а Макдэвид выигрывал приз по результатам двух предыдущих чемпионатов.

Ранее российские хоккеисты становились обладателями приза, который вручается с 1971 года, пять раз. Трижды награду выигрывал Овечкин (2008−2010), а Федоров (1994) и Малкин (2012) побеждали по одному разу.