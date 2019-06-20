Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
17Дым над водой
10:05 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Калгари» Джиордано признан лучшим защитником НХЛ сезона-2018/19

ТАСС, 20 июня. Игрок клуба «Калгари» Марк Джиордано стал обладателем приза «Норрис Трофи», который вручается лучшему защитнику по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Торжественная церемония награждения проходит в Лас-Вегасе.

Наверх
Источник: AP 2019

35-летний Джиордано стал вторым в списке бомбардиров регулярного чемпионата среди защитников, набрав 74 очка (17 голов + 57 передач). «Калгари» в таблице Западной конференции финишировал первым, однако в стартовом раунде Кубка Стэнли уступил «Колорадо» (1−4).

На приз также претендовали Брент Бернс («Сан-Хосе») и Виктор Хедман («Тампа»). 34-летний Бернс в регулярном чемпионате сезона-2018/19 набрал больше всех очков (83) и сделал больше всех результативных передач (67) среди защитников. Он стал первым в истории «Сан-Хосе» игроком обороны, сделавшим по крайней мере 60 передач за один сезон. «Сан-Хосе» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда обыграла «Вегас» (4−3), во втором оказалась сильней «Колорадо» (4−3), а в полуфинале проиграла будущему победителю турнира «Сент-Луису» (2−4).

28-летний Хедман выигрывал «Норрис Трофи» в прошлом году, он стал лучшим в «Тампе» среди защитников по очкам (54), голам (12) и передачам (42). Клуб стал лучшим в регулярном чемпионате, повторив рекорд по числу побед в одном сезоне (62). Однако в первом раунде плей-офф «Тампа» уступила «Коламбусу» (0−4).

«Норрис Трофи» вручается с 1954 года, чаще всех обладателем приза становился канадец Бобби Орр (8). Российские игроки ни разу не признавались лучшими защитниками по итогам сезона НХЛ.

Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Русский день. Кучеров, Овечкин и Василевский взяли 5 наград НХЛ
Месси и Армани спасли Аргентину от позора на Кубке Америки
«Игроки должны отдать все»: Неймар бежит из Парижа
ФК «Милан» объявил о назначении нового главного тренера
Федун: Каррера – номер один, но при нем команда зашла в тупик
Трое россиян вошли в символическую сборную по итогам сезона НХЛ
Кенийская бегунья оказалась мужчиной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь