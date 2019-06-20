Игрок «Калгари» Джиордано признан лучшим защитником НХЛ сезона-2018/19

Источник: AP 2019

35-летний Джиордано стал вторым в списке бомбардиров регулярного чемпионата среди защитников, набрав 74 очка (17 голов + 57 передач). «Калгари» в таблице Западной конференции финишировал первым, однако в стартовом раунде Кубка Стэнли уступил «Колорадо» (1−4).

На приз также претендовали Брент Бернс («Сан-Хосе») и Виктор Хедман («Тампа»). 34-летний Бернс в регулярном чемпионате сезона-2018/19 набрал больше всех очков (83) и сделал больше всех результативных передач (67) среди защитников. Он стал первым в истории «Сан-Хосе» игроком обороны, сделавшим по крайней мере 60 передач за один сезон. «Сан-Хосе» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда обыграла «Вегас» (4−3), во втором оказалась сильней «Колорадо» (4−3), а в полуфинале проиграла будущему победителю турнира «Сент-Луису» (2−4).

28-летний Хедман выигрывал «Норрис Трофи» в прошлом году, он стал лучшим в «Тампе» среди защитников по очкам (54), голам (12) и передачам (42). Клуб стал лучшим в регулярном чемпионате, повторив рекорд по числу побед в одном сезоне (62). Однако в первом раунде плей-офф «Тампа» уступила «Коламбусу» (0−4).