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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Райан О’Райлли — обладатель «Селке Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Лучшим оборонительным форвардом сезона признан Райан О’Райлли из «Сент-Луис Блюз». Соперниками О’Райлли были Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») и Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»). Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы мог стать рекордсменом лиги по количеству наград.

О’Райлли набрал в минувшем регулярном чемпионате 77 (28+49) очков при показателе полезности «+22», а его клуб в финале Кубка Стэнли обыграл «Бостон» со счётом 4−3. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0−4.

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