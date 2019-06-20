Тротц стал лучшим тренером сезона, завоевав «Джек Адамс Эворд»

Источник: AP 2019

Наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц был признан лучшим тренером сезона и завоевал «Джек Адамс Эворд». На награду также претендовали Джон Купер («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Крэйг Берюбе («Сент-Луис Блюз»).

По итогам регулярного чемпионата «Айлендерс» заняли четвёртое место в Восточной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили «Каролине Харрикейнз» (0−4).

Отметим, что Тротц уже выигрывал «Джек Адамс Эворд» в 2016 году.