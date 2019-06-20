Тротц стал лучшим тренером сезона, завоевав «Джек Адамс Эворд»
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Наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц был признан лучшим тренером сезона и завоевал «Джек Адамс Эворд». На награду также претендовали Джон Купер («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Крэйг Берюбе («Сент-Луис Блюз»).
По итогам регулярного чемпионата «Айлендерс» заняли четвёртое место в Восточной конференции и вышли в
Отметим, что Тротц уже выигрывал «Джек Адамс Эворд» в 2016 году.
В прошлом сезоне обладателем этой награды стал главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан.