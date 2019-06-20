Василевский признан лучшим вратарем НХЛ сезона-2018/19

Источник: AP 2019

Также на приз претендовали американский вратарь «Далласа» Бен Бишоп и шведский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер. 24-летний Василевский в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за «Тампу», одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Россиянин разделил четвертое место в лиге с Ленером по количеству матчей «на ноль» (по шесть). «Тампа» стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд по числу побед (62), однако в первом раунде плей-офф уступила «Коламбусу» со счетом 0−4.

Бишоп занял первое место по проценту отраженных бросков в регулярном чемпионате НХЛ — 93,4%. «Даллас» стал шестым в турнирной таблице Западной конференции и дошел до второго раунда Кубка Стэнли, победив «Нэшвилл» (4−2) и уступив «Сент-Луису» (3−4). Ленер с командой одержал 25 побед в 46 матчах, отражая в среднем 93% бросков, что является вторым результатом лиги. «Айлендерс» в турнирной таблице Восточной конференции заняли четвертое место и тоже дошли до второго раунда Кубка Стэнли, обыграв «Питтсбург» (4−0) и уступив «Каролине» (0−4).

Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с «Тампой». В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019). Третий раз подряд российский голкипер попал в число претендентов на приз, в позапрошлом сезоне в финальную тройку вошел Бобровский, ставший тогда двукратным обладателем трофея. В прошлом году номинантом был сам Василевский, но награду получил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.

До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на «Везина Трофи», лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант, выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.