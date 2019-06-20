Кучеров признан самым ценным игроком НХЛ сезона-2018/19

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард установил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 26-летний нападающий «Тампы» стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

«Тампа» с Кучеровым в составе заняла первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, одержав 62 победы и повторив рекорд «Детройта», установленный в сезоне-1995/96. Однако команда уступила в первом раунде Кубка Стэнли «Коламбусу» со счетом 0−4. Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», получившим «Харт Трофи». Первым был Мартен Сан-Луи, завоевавший приз в сезоне-2003/04.

На награду также претендовали нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Читайте также Российский хоккеист Никита Кучеров провел уникальный сезон (фото)

Кросби в регулярном чемпионате записал на свой счет 100 (35+65) очков, сезон стал для него шестым, в котором он набрал не менее 100 баллов за результативность, по этому показателю форвард уступает только пяти хоккеистам — Уэйну Гретцки (15 сезонов), Марио Лемье (10), Марселю Дионну (8), Майку Босси и Петеру Штястны (по 7). В прошедшем регулярном чемпионате Кросби, который является двукратным обладателем «Харт Трофи», набрал свое 1200-е очко в карьере. «Питтсбург» в турнирной таблице Восточной конференции занял шестое место, а в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (0−4).

Макдэвид в регулярном чемпионате набрал 116 очков (41+75), финишировав вторым в списке бомбардиров первенства. «Эдмонтон» занял 14-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф. Впервые в истории три претендента на «Харт Трофи» не выиграли ни одной встречи в розыгрыше Кубка Стэнли.