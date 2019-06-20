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09:15 (мск), источник: ТАСС

Кучеров признан самым ценным игроком НХЛ сезона-2018/19

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ранее форвард завоевал награду лучшему бомбардиру сезона («Арт Росс Трофи») и приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги («Тед Линдсей Эворд»).

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В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард установил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 26-летний нападающий «Тампы» стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

«Тампа» с Кучеровым в составе заняла первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, одержав 62 победы и повторив рекорд «Детройта», установленный в сезоне-1995/96. Однако команда уступила в первом раунде Кубка Стэнли «Коламбусу» со счетом 0−4. Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», получившим «Харт Трофи». Первым был Мартен Сан-Луи, завоевавший приз в сезоне-2003/04.

На награду также претендовали нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
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Кросби в регулярном чемпионате записал на свой счет 100 (35+65) очков, сезон стал для него шестым, в котором он набрал не менее 100 баллов за результативность, по этому показателю форвард уступает только пяти хоккеистам — Уэйну Гретцки (15 сезонов), Марио Лемье (10), Марселю Дионну (8), Майку Босси и Петеру Штястны (по 7). В прошедшем регулярном чемпионате Кросби, который является двукратным обладателем «Харт Трофи», набрал свое 1200-е очко в карьере. «Питтсбург» в турнирной таблице Восточной конференции занял шестое место, а в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (0−4).

Макдэвид в регулярном чемпионате набрал 116 очков (41+75), финишировав вторым в списке бомбардиров первенства. «Эдмонтон» занял 14-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф. Впервые в истории три претендента на «Харт Трофи» не выиграли ни одной встречи в розыгрыше Кубка Стэнли.

Приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ вручается с 1924 года. Рекордсменом по количеству наград является Гретцки, девять раз становившийся лауреатом. Из россиян приз получали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012).

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