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17Дым над водой
09:29 (мск), источник: ТАСС

Овечкин, Кучеров и Василевский вошли в символическую сборную по итогам сезона НХЛ

ТАСС, 20 июня. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкина, форвард «Тампы» Никита Кучеров и вратарь команды Андрей Василевский попали в первую символическую сборную по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Также в число лучших игроков попали защитники Марк Джиордано («Калгари»), Брент Бернс («Сан-Хосе») и нападающий Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Вторую сборную лучших хоккеистов составили вратарь Бен Бишоп («Даллас»), защитники Виктор Хедман («Тампа») и Джон Карлсон («Вашингтон»), а также нападающие Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэд Маршанд («Бостон») и Патрик Кейн («Чикаго»).

Овечкин восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 51 шайбу.

По ходу сезона он побил рекорд Сергея Федорова (1179 очков) по набранным очкам за карьеру в матчах регулярных чемпионатов среди российских игроков. Всего на счету Овечкина сейчас 1211 (658 голов + 553 передачи) очков в 1084 встречах.

Кучеров в прошедшем регулярном чемпионате набрал 128 (41+87) баллов. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 26-летний нападающий «Тампы» стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат, тогда хоккеисты «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно. Россиянин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата как по версии журналистов («Харт Трофи»), так и по версии членов профсоюза игроков («Тед Линдсей Эворд»).

Василевский стал лучшим голкипером регулярного чемпионата. Он провел 53 матча за «Тампу», одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Россиянин разделил четвертое место в лиге с голкипером «Нью-Йорк Айлендерс» Робином Ленером по количеству матчей «на ноль» (по шесть).

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