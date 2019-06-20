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10:40 (мск), источник: Sport24

Русский день в хоккейной Америке. Кучеров, Овечкин и Василевский взяли сразу 5 наград НХЛ

А еще попали в символическую сборную сезона.

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В ночь со среды на четверг по московскому времени в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги. Ее главными героями стали российские хоккеисты.

Две награды были гарантированы нашим еще до начала церемонии. Никита Кучеров по итогам регулярного чемпионата 2018/2019 набрал невероятные 128 очков и выиграл первый в своей карьере «Арт Росс Трофи», а Александр Овечкин пошел уже проверенной дорогой, наколотив в регулярке 51 шайбу и в восьмой раз забрав «Морис Ришар Трофи».

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Приз стал для Ови настолько привычным, что он даже решил не прилетать в игорную столицу мира, капитан «Вашингтон Кэпиталз» продолжает отдыхать со своей семьей в Турции и накануне, например, праздновал 10 месяцев со дня рождения своего сына.

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Кроме «обязательной» программы российские звезды были номинированы еще на три награды и считались фаворитами на каждую из них. В итоге, сбылись самые оптимистические прогнозы.

«Везина Трофи»

На приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата кроме вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского претендовали его коллеги Бен Бишоп («Даллас Старз») и Робин Ленер («Нью-Йорк «Айлендерс».

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Если заглянуть в статистику, то можно узнать, что из четырех основных для голкиперов показателей Василевский стал лучшим в лиге лишь по одному — количеству побед. Их у россиянина набралось 39, на две больше, чем у Сергея Бобровского. А вот по проценту отраженных бросков, коэффициенту надежности и количеству «сухих» матчей Андрей не вошел даже в топ-3. Тем не менее, именно воспитанник уфимского хоккея считался одним из главных творцов невероятной регулярки в исполнении «Тампы» — команда с невероятной атакой порою откровенно забивала на оборону, отдуваться за партнеров приходилось именно Василевскому. Его эффектная, но при этом эффективная и стабильная игра убедили 90% генеральных менеджеров лиги, что именно российский вратарь достоин «Везины». Эту награду представитель нашей страны выигрывает во второй раз за три года — в 2015-м лучшим голкипером регулярного чемпионата стал Бобровский.

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«Тед Линдсей Трофи»

Приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ вручается без предварительного объявления номинантов, но было очевидно, что форвард «Тампы» Никита Кучеров будет одним из главных претендентов на эту награду. В итоге, он пошел дальше и стал первым российским обладателем «Теда Линдсея» с 2012 года.

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Интересно, что на рубеже нулевых и десятых годов этот приз считался российским — Александр Овечкин и Евгений Малкин брали его четырежды за пять лет. Но затем наступила гегемония канадцев: по два раза «Тед Линдсей Трофи» выигрывали Сидни Кросби и Коннор Макдэвид, еще один раз — вратарь «Монреаля» Кори Прайс. Убойная статистика Кучерова в регулярном чемпионате не оставила членам профсоюза выбора — впервые с 2002 года они отдали свою награду представителю «Тампы», до Никиты такой чести удостаивался великий Мартен Сен-Луи.

«Харт Трофи»

Приз самому ценному игроку регулярного чемпионата — самая ценная награда каждой подобной церемонии. В этом году вместе с Кучеровым на нее претендовали два любимчика Канады — Сидни Кросби и Коннор Макджвид. А Sport24 подробно объяснял, почему именно россиянин должен увезти из Лас-Вегаса этот приз — здесь и здесь.

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В итоге, Никита вынес своих конкурентов в одну калитку, точно также, как он сделал это в бомбардирской гонке минувшей регулярки. Кучеров получил 1677 баллов, благодаря тому, что сразу 164 члена Ассоциации журналистов НХЛ поставили его на первое место. Кросби отстал от российского суперфорварда почти на 1000 очков, а Макдэвида победителем «Харта» назвал только один представитель СМИ.

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Пяти наград русским хоккеистам было мало, Кучеров, Овечкин и Василевский еще и попали в первую символическую сборную по итогам сезона. Компанию им составили три канадца.

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Последним русским, которому удавалось в один сезон выиграть «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Трофи» и «Харт Трофи» становился Евгений Малкин, который мощно зажег в сезоне 2011−2012. В ночь со среды на четверг по московскому времени в Национальной хоккейной лиги официально появился новый русский король.

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