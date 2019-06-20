«Главное для нас — Кубок Стэнли». Что сказали Кучеров и Василевский после триумфа в Лас-Вегасе

В среду хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский получили четыре индивидуальных награды по итогам сезона НХЛ-2018/2019. Первый стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, а также его самым ценным игроком — по версии журналистов и членов профсоюза НХЛ. Второго признали лучшим голкипером регулярки. Первые эмоции русских НХЛовцев — в словах, которые они произнесли со сцены «Mandalay Bay Events Center» в Лас-Вегасе.

Никита Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»:

«Это огромная ночь для меня и моей семьи. Спасибо моим товарищам по команде, моим тренерам, всем, кто причастен к команде. Спасибо им за то, что они помогли мне попасть сюда. Без них, без всей работы, которую мы проделали вместе, меня бы здесь не было. Часть этого успеха достается всем им. Спасибо моим ребятам, и я с нетерпением жду следующего года.

Все мои награды звучат здорово, конечно, но главное — Кубок Стэнли. Мы хотим убедиться, что мы работаем больше, чем мы думали. Мы хотим вернуть Кубок Стэнли в Тампу. Получать индивидуальные награды здорово, но главное для меня — Кубок Стэнли.

Когда я приехал сюда, главное было просто попробовать, попытаться попасть в команду. Когда я стал частью команды, все мои мысли сводились к тому, чтобы выиграть Кубок и вернуть его в Тампу, потому что люди этого заслуживают. Мы играли в хороший хоккей, и я уверен, что если мы сохраним команду, мы сможем реабилитироваться.

«Тед Линдсей Эворд»? Это очень много значит для меня. Ты соревнуешься с этими парнями каждый вечер, и получаешь признание от них. Это определенно много значит. Я действительно счастлив.

Андрей Василевский, вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг»:

«Эта награда не только моя. Это касается всей нашей команды, все ребята работают очень усердно. Еще раз, я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Спасибо за все, ребята.

По-прежнему моя главная цель — Кубок Стэнли. Конечно, приз «Везина Трофи» тоже хорош. Я очень рад получить его. Но моя главная цель — Кубок Стэнли, конечно.