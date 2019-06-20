Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
17Дым над водой
10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Остон Мэттьюс попал на обложку игры NHL 20

Компания EA Sports представила информацию об игре NHL 20.

Наверх
Источник: AP 2019

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал новым лицом самой популярной хоккейной компьютерной игры.

«Это очень круто, я играю в эту игру всю жизнь. Видеть себя на её обложке — просто потрясающе», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне 21-летний хоккеист провёл 68 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 37 заброшенных шайб и 36 результативных передач при показателе полезности «-9» и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф американец отыграл в семи матчах и набрал 6 (5+1) баллов при показателе полезности «-3».

«Торонто» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Бостон Брюинз» со счётом 3−4.

Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Русский день. Кучеров, Овечкин и Василевский взяли 5 наград НХЛ
Месси и Армани спасли Аргентину от позора на Кубке Америки
«Игроки должны отдать все»: Неймар бежит из Парижа
ФК «Милан» объявил о назначении нового главного тренера
Федун: Каррера – номер один, но при нем команда зашла в тупик
Трое россиян вошли в символическую сборную по итогам сезона НХЛ
Кенийская бегунья оказалась мужчиной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь