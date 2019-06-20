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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин занял седьмое место в голосовании на «Харт Трофи»

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19.

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Источник: AP 2019

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Российский форвард получил 164 первых места из 171 в опросе, по итогам которого и стал известен обладатель почётной награды. Три человека поставили Никиту на второе место, два — на третье, ещё два — на четвёртое.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял седьмое место по итогам голосования. Россиянин набрал 213 очков. Восемь человек поставили его на второе место, 13 — на третье, 25 — на четвёртое и 17 — на пятое.

Помимо Кучерова выше Овечкина расположились следующие хоккеисты: Сидни Кросби (739), Коннор Макдэвид (465), Джонни Годро (442), Брэд Маршан (322) и Натан Маккиннон (265).

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