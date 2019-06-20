Кучеров собрал кучу призов за один сезон. Из русских в НХЛ так доминировали только Овечкин и Малкин

Источник: AP 2019

«Я здесь первый раз, поэтому пока рано говорить о том, что я перехватил эстафетную палочку. Овечкин и Малкин сюда приезжают постоянно, мне до них пока далеко. Но я буду стараться двигаться дальше.

Вообще у нас в России хорошая хоккейная школа. Спасибо тренерам, которые работают в правильном направлении. Сейчас вырастает новое поколение, ребята постоянно развиваются и стремятся играть в лучшей лиге мира.

За пару дней до церемонии вручения индивидуальных наград форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров скромничал в общении с журналистами и делал это совершенно напрасно. В ночь со среды на четверг по московскому времени он превратился из дебютанта NHL Awards в его главного героя. Из Лас-Вегаса, где проходил большой праздник лучшей лиги мира уроженец Майкопа уезжает с тремя престижными наградами — «Харт Трофи», «Арт Росси Трофи» и «Тед Линдсей Трофи». За всю историю Национальной хоккейной лиги только двум российским игрокам удавалось в одном сезоне собрать такую коллекцию призов. В 2008-м всех конкурентов сделал Александр Овечкин, в 2012-м его подвиг повторил Евгений Малкин. Теперь к компании великих присоединился и Кучеров.

Кучеров летел в игорную столицу мира, зная, что, как минимум, один приз он точно получит. Набрав 128 баллов в регулярном чемпионате НХЛ и побив российский рекорд результативности, принадлежавший Александру Могильному, Никита обеспечил себе «Арт Росс Трофи». Два последних раза этот приз забирал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, но теперь россиянин не оставил канадцу и другим претендентам на «Арт Росс» ни единого шанса. Макдэвида нападающий «Тампы» обогнал на 12 баллов, остальным привез еще больше. Спустя шесть лет трофей, который в 1947 году лиге подарил бывший менеджер и тренер «Бостон Брюинз» снова получил российскую прописку.

Если быть до конца откровенным, то и еще одна награда была Никите гарантирована. Обладателя «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата — определяют члены Ассоциации журналистов НХЛ. За несколько дней до церемонии пять авторов официального сайта лиги делились своими соображениями по поводу имени будущего обладателя «Харта» и дружно назвали Кучерова.

«Никто не был лучше в регулярном чемпионате, чем Кучеров. Он захватил лидерство в бомбардирской гонке 27 декабря и не упускал до конца чемпионата. Он набирал очки в 62-х из 82-х игр, а в 38-и матчах заработал больше одного балла. В тех матчах, когда Никита отдавал пас или забивал гол, “Молнии” выиграли 54 раза, а проиграли только 8, во встречах, когда Никита не набирал очков, “Тампа” уступила 12 раз при 8 победах. Дебаты? Какие дебаты? Здесь все ясно», — рассуждал автор Nhl.com Дэн Розен.

Другие представители СМИ, похоже, придерживались точно такого же мнения. Следом за Кучеровым в рейтинге их голосования расположилась пятерка канадцев, но ни один из них не сможет сказать, что он был близок к завоеванию «Харт Трофи». Из 171-го журналиста 164 отдали первое место российскому супербомбардиру. Для примера, Александра Овечкина на первую строчку не поставил никто.

К слову, Ови после завоевания первого «Харта» в карьере тут же выиграл его еще раз. Учитывая тот факт, что «Тампу» уже сейчас называют главным претендентом на Кубок Стэнли в следующем сезоне, Кучерову должно быть по силам повторить достижение великого русского снайпера.

Это огромная ночь для меня и моей семьи. Спасибо моим товарищам по команде, моим тренерам, всем, кто причастен к команде. Спасибо им за то, что они помогли мне попасть сюда. Без них, без всей работы, которую мы проделали вместе, меня бы здесь не было. Часть этого успеха достается всем им. Спасибо моим ребятам, и я с нетерпением жду следующего года. Никита Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Третья награда Кучерова — «Тед Линдсей Эворд». Ее обладатель определяется голосованием членов профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги, которые выбирают самого выдающегося хоккеиста прошедшего сезона. В 2017-м и 2018-м игроки выбирали Макдэвида, он оказался в тройке призеров и на этот раз. Еще одним «призером» стал американец Патрик Кейн из «Чикаго». Но обойти россиянина им не удалось.

Кучеров стал вторым игроком в истории НХЛ, который был выбран во втором раунде драфта, а затем выиграл «Тед Линдсей Эворд» (впервые такое удалось в 1973 году Бобби Кларку). Кроме того, Никита — четвёртый российский хоккеист, получивший эту награду (кроме Овечкина и Малкина ее брал еще и Сергей Федоров).

Это очень много значит для меня. Ты соревнуешься с этими парнями каждый вечер, и получаешь признание от них. Это определенно много значит. Я действительно счастлив. Никита Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»

По-настоящему великий сезон принес Кучерову три престижных награды. Следующая цель в помешанного (в хорошем смысле слова) на хоккее форварда — Кубок Стэнли. Теперь ему надо присоединиться к Овечкину и Малкину и в компании русских обладателей серебряной чашки.