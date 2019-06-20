Панарин завоевал 2 награды по версии болельщиков НХЛ. Одну из них он разделил со своим псом
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации «Лучшая гифка».
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации «Лучшая гифка».
В октябре 2018 года Панарин забросил победную шайбу в ворота «Баффало Сэйбрз» в овертайме («Коламбус» выиграл 5:4) и отпраздновал это событие феерическим танцем, уходя в раздевалку.
Болельщики посчитали, что GIF с танцем Панарина — лучшая в сезоне, отдав ей 36% голосов. Вторым стал вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд (33%), далее расположились «Калгари Флэймз» с гифкой командного празднования и форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук, набравшие по 15%.
Кроме того, пес Панарина по кличке «Рыжий» получил награду лучшей собаке игрока НХЛ. За этот приз также спорили защитник «Сан-Хосе Шаркс»
Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В
NHL Fan Choice Awards — голосование, в рамках которого болельщикам предлагается определить самые яркие, забавные и запоминающиеся моменты из