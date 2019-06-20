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11:40 (мск), источник: Sport24

Панарин завоевал 2 награды по версии болельщиков НХЛ. Одну из них он разделил со своим псом

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации «Лучшая гифка».

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В октябре 2018 года Панарин забросил победную шайбу в ворота «Баффало Сэйбрз» в овертайме («Коламбус» выиграл 5:4) и отпраздновал это событие феерическим танцем, уходя в раздевалку.

Болельщики посчитали, что GIF с танцем Панарина — лучшая в сезоне, отдав ей 36% голосов. Вторым стал вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд (33%), далее расположились «Калгари Флэймз» с гифкой командного празднования и форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук, набравшие по 15%.

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Кроме того, пес Панарина по кличке «Рыжий» получил награду лучшей собаке игрока НХЛ. За этот приз также спорили защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик, защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин и нападающий «Чикаго Блюкхокс» Алекс Дебринкет.

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Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф на его счету 10 матчей и 11 (5+6) очков.

NHL Fan Choice Awards — голосование, в рамках которого болельщикам предлагается определить самые яркие, забавные и запоминающиеся моменты из медиа-пространства завершающегося сезон. Для голосования представлено 20 номинаций.

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