Как русский вратарь стал лучшим в мире. В жизни Василевского — только семья и хоккей

За всю историю вручения «Везина Трофи» Андрей Василевский стал только вторым русским вратарем, который удостаивался такой награды. Дважды до этого ее получил Сергей Бобровский. Ни Евгений Набоков, ни Семен Варламов, ни Илья Брызгалов никогда не признавались сильнейшими в НХЛ. Голкиперу «Тампы» всего 24 года. Сомнений, что победит именно Андрей перед церемонией не было ни у кого. Его преимущество над конкурентами было почти таким же подавляющим, как и у Кучерова. 28 генеральных менеджеров из 31 проголосовали за Василевского.

Вторым в голосовании стал Бен Бишоп, а третьем — Робин Ленер. Вратарь «Далласа» давно знаком с Василевским, они вместе играли за «Лайтнинг» три года. Бен называет Андрея «моим младшим братом». Василевский в ответ возражает: «Он мой учитель». На что Бишоп со смехом признается: «Наверное, я открыл ему пару важных секретов».

— Многие взрослые ребята просто бы вытеснили молодого и все, — рассказывает The Athletic тренер вратарей «Тампы» Франц Жан. — Но все было наоборот. Бишоп стал для Андрея наставником. Когда у Васи были непростые вечера, он походил к нему и говорил: «Не волнуйся. Давай выйдем на лед с Францем и поработаем над этим». Бен сильно повлиял на него. (The Athletic).

И теперь ученик превзошел учителя.

За несколько дней до закрытия трансферного окна в феврале 2017-го года Стив Айзерман совершил громкую сделку — отправил своего основного вратаря Бена Бишопа, у которого заканчивался контракт, в «Лос-Анджелес». Этот день, в какой-то степени, стал определяющим для юного вратаря из Уфы.

— Это большой риск, это гигантский скачок веры для Андрея. Василевский был хорош в нынешнем сезоне, но не настолько, чтобы можно было смело утверждать о скором возвращении «Тампы» в финал Кубка Стэнли, — так писал обозреватель «Tampa Bay Times», а ныне The Athletic Джо Смит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsHOCsCHZJy/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsHOCsCHZJy/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/andreivasilevskiy88/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andrei Vasilevskiy</a> (@andreivasilevskiy88) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-02T00:54:58+00:00">1 Янв 2019 в 4:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Через год Василевский доведет свою команду до финала Восточной конференции. Еще через год выиграет «Везину». Все это можно было предсказать, глядя на то, что в юном возрасте показывал вратарь. Он дебютировал в КХЛ за родной «Салават Юлаев» в 18 лет, в 20 лет — за «Молний», которые выбрали его под 19-м номеров в первом раунде на драфте. Еще через год Андрей одержал свою первую победу в плей-офф Кубка Стэнли. Случилось это 6 июня 2015 года в финале с «Чикаго». Тогда Василевский заменил на несколько матчей травмированного Бишопа.

— Вася был очень молод, когда пришел в НХЛ. Он и двух слов не мог сказать по-английски, а сейчас полностью адаптировался к Америке. Он просто отличный парень и большой талант. И не только я учил его некоторым вещам, но он также кое-что мне подсказал, — делится мыслями Бишоп (The Athletic).

Приз лучшему вратарю Василевский мог взять еще в прошлом сезоне, но стал тогда только третьим в голосовании. «Везина» досталась опытному Пекке Ринне, а вторым был голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Нынешний сезон показал, что у Андрея нет конкурентов. Андрей одержал больше всех побед в лиге среди вратарей (39), разделил с Ленером четвертое место по шатаутам и в 53 матчах пропускал в среднем по 2,40 гола, отразив 92,5 процента бросков. Из нарезок его впечатляющих сэйвов можно сделать целый фильм — настолько круто он выглядит почти в каждом матче. В команде его называют Большим Котом. Из-за того, что он обладает отличными рефлексами, как у кошки. Василевский — это тот вратарь, который способен в одиночку вытаскивать игры. У него железные нервы, он всегда спокоен на льду. Это и делает его сильнейшим в лиге.

При этом Андрей, как и большинство голкиперов, сложный человек. Закрытый, необщительный, местами даже резкий. В немногочисленных интервью он признавался, что постоянно копается в себе, переживает по каждой мелочи, пытается быть объективным и строгим к себе. Порой кажется, что на льду играет робот вместо Васи. За этим стоит многолетняя адская работа — трудится Василевский умеет как никто другой. В его жизни существует только хоккей и семья, на другое отвлекаться он не хочет. Андрей из тех людей, которые могут есть, спать и дышать хоккеем. Он — лучший вратарь НХЛ. И будет им еще очень долго.