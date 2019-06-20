Как русский вратарь стал лучшим в мире. В жизни Василевского — только семья и хоккей
Он может есть, спать и дышать хоккеем. В 24 года Андрей добился очень многого.
Он может есть, спать и дышать хоккеем. В 24 года Андрей добился очень многого.
За всю историю вручения «Везина Трофи» Андрей Василевский стал только вторым русским вратарем, который удостаивался такой награды. Дважды до этого ее получил Сергей Бобровский. Ни Евгений Набоков, ни Семен Варламов, ни Илья Брызгалов никогда не признавались сильнейшими в НХЛ. Голкиперу «Тампы» всего 24 года. Сомнений, что победит именно Андрей перед церемонией не было ни у кого. Его преимущество над конкурентами было почти таким же подавляющим, как и у Кучерова. 28 генеральных менеджеров из 31 проголосовали за Василевского.
Вторым в голосовании стал Бен Бишоп, а третьем — Робин Ленер. Вратарь «Далласа» давно знаком с Василевским, они вместе играли за «Лайтнинг» три года. Бен называет Андрея «моим младшим братом». Василевский в ответ возражает: «Он мой учитель». На что Бишоп со смехом признается: «Наверное, я открыл ему пару важных секретов».
— Многие взрослые ребята просто бы вытеснили молодого и все, — рассказывает The Athletic тренер вратарей «Тампы» Франц Жан. — Но все было наоборот. Бишоп стал для Андрея наставником. Когда у Васи были непростые вечера, он походил к нему и говорил: «Не волнуйся. Давай выйдем на лед с Францем и поработаем над этим». Бен сильно повлиял на него. (The Athletic).
И теперь ученик превзошел учителя.
За несколько дней до закрытия трансферного окна в феврале 2017-го года Стив Айзерман совершил громкую сделку — отправил своего основного вратаря Бена Бишопа, у которого заканчивался контракт, в «Лос-Анджелес». Этот день, в
— Это большой риск, это гигантский скачок веры для Андрея. Василевский был хорош в нынешнем сезоне, но не настолько, чтобы можно было смело утверждать о скором возвращении «Тампы» в финал Кубка Стэнли, — так писал обозреватель «Tampa Bay Times», а ныне The Athletic Джо Смит.
Через год Василевский доведет свою команду до финала Восточной конференции. Еще через год выиграет «Везину». Все это можно было предсказать, глядя на то, что в юном возрасте показывал вратарь. Он дебютировал в КХЛ за родной «Салават Юлаев» в 18 лет, в 20 лет — за «Молний», которые выбрали его под 19-м номеров в первом раунде на драфте. Еще через год Андрей одержал свою первую победу в
— Вася был очень молод, когда пришел в НХЛ. Он и двух слов не мог сказать
Приз лучшему вратарю Василевский мог взять еще в прошлом сезоне, но стал тогда только третьим в голосовании. «Везина» досталась опытному Пекке Ринне, а вторым был голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Нынешний сезон показал, что у Андрея нет конкурентов. Андрей одержал больше всех побед в лиге среди вратарей (39), разделил с Ленером четвертое место по шатаутам и в 53 матчах пропускал в среднем по 2,40 гола, отразив 92,5 процента бросков. Из нарезок его впечатляющих сэйвов можно сделать целый фильм — настолько круто он выглядит почти в каждом матче. В команде его называют Большим Котом.
При этом Андрей, как и большинство голкиперов, сложный человек. Закрытый, необщительный, местами даже резкий. В немногочисленных интервью он признавался, что постоянно копается в себе, переживает по каждой мелочи, пытается быть объективным и строгим к себе. Порой кажется, что на льду играет робот вместо Васи. За этим стоит многолетняя адская работа — трудится Василевский умеет как никто другой. В его жизни существует только хоккей и семья, на другое отвлекаться он не хочет. Андрей из тех людей, которые могут есть, спать и дышать хоккеем. Он — лучший вратарь НХЛ. И будет им еще очень долго.