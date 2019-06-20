«Потолок для Кучерова — небо». Главный тренер «Тампы» хвалит свою главную звезду

Источник: Спорт-Экспресс

Джон Купер, одержавший в минувшем сезоне рекордное (наряду со Скотти Боумэном в «Детройте» сезона-1995/96) число побед — 62, номинировался на титул лучшего тренера сезона, но уступил главному тренеру «Айлендерс», обладателю Кубка Стэнли предыдущего сезона Барри Тротцу. После церемонии вручения индивидуальных призов в распоряжение журналистов поступали только победители, но мы успели пообщаться с Купером о Кучерове накануне.

— Считаете ли вы, что Кучеров может набирать даже больше очков, чем 128 в завершившемся сезоне?

— Думаю, что «потолок» для Куча — это небо. Наблюдаю за ним все годы с тех пор, как он стал частью команды, и заметьте, что его результативность растет с каждым годом. Играет свою роль и то, что лига старается повысить результативность, предпринимая для этого некоторые шаги. И такие парни, как Куч, извлекают из этого дивиденды.

У него есть особенные качества, и он — необычный, не похожий ни на кого игрок. Не могу сказать наверняка, что он будет набирать больше очков, чем сейчас, но он на это способен. Тем более что лига создает для этого подходящие условия.

— С каждым сезоном он становится все сильнее и сильнее. Объясняете это для себя его личной работой в межсезонье или чем-то другим?

— У этого есть много причин. Во-первых, никто не приходит в НХЛ и не начинает в ней доминировать сразу. Ты должен какое-то время поучиться, понять все про эту лигу. Твое тело должно усовершенствоваться, ты должен узнать других игроков, системы игры разных клубов, наладить «химию» с партнерами. Все это огромное количество нюансов требует времени и терпения.

Куч всегда был очень хорош для нас, но ему требовалось отладить все эти моменты, чтобы в полной мере проявить все свои качества. Со временем он адаптировался. И, безусловно, этому помогла огромная работа, которую он проделывает на протяжении всех этих лет.

— Он не рассматривался как потенциальная суперзвезда, когда все только начиналось. 58-й номер драфта — тому свидетельство.

— Тут надо понимать одну важную вещь. Драфт — это не точная наука. Даже когда людей выбирают под первым, вторым, третьим номером — нет гарантии, что они станут первыми лицами этой лиги. И наоборот. Посмотрите на одну только нашу команду. Куч был выбран в конце второго раунда. Брэйден Пойнт — в третьем. Энтони Сирелли — тоже в третьем. Ондржей Палат — вообще в седьмом.

Талантливых игроков по всему миру очень много. И крайне сложно предсказать, когда им 18 лет, как у них все сложится дальше. Куч показывал вспышки таланта, на которые обращало внимание множество клубных менеджеров в НХЛ, — иначе не был бы выбран во втором раунде, все-таки достаточно высоком. Но настоящий взлет у него начался уже впоследствии.

— Воспримете как личное оскорбление, если Кучеров не получит «Харт Трофи»?