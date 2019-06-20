Куда перейдет Панарин: 5 клубов НХЛ, где готовят деньги для русской звезды

Источник: instagram.com/artemiypanarin

Через десять дней в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Все идет к тому, что основная борьба между клубами развернется вокруг Артемия Панарина. Русский форвард — лидер всевозможных рейтингов самых ожидаемых сделок. И стал им абсолютно заслуженно. Неслучайно легендарный канадский тренер Скотти Боумэн в интервью «Спорт-Экспрессу», объясняя причину обмена Панарина из «Чикаго», сказал, что два года назад было очевидно, что в будущем игрок будет претендовать на контракт в 10 млн долларов в год. А ведь тогда эта сумма казалась очень большой даже для звездного хоккеиста. Но не сейчас. Артемий, имеющий в прошлом сезоне контракт в 6 млн, будет просить 10−11. И соискателей на русского нападающего много. Кто они?

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«Флорида»

Об интересе «Пантерз» к Панарину было известно давно. Еще зимой влиятельные инсайдеры говорили, что Артемий можете переехать в Майами вместе с Бобровским. У них один агент, хоккеисты тесно дружат между собой и хотят играть вместе. К тому же оба часто отдыхают во Флориде. Переход Сергея будет зависеть от нескольких решений: будет ли Луонго продолжать карьеру, удастся ли клубу обменять другого голкипера Раймера. Если что-то из этого случится, то двукратный обладатель «Везины» окажется в солнечном штате. Что касается Панарина, то во «Флориде» его ждет Джоэл Кенневилль, с которым он работал в «Чикаго». А еще — крутые русские одноклубники: Дадонов и Барков (финн с русскими корнями). У «Пантерз» прямо сейчас есть место под потолком зарплат как раз на Панарина и Бобровского.

Какие есть минусы от перехода во «Флориду»? В штате команда не пользуется большой популярностью у болельщиков и прессы, арена находится не в самом Майами, и на ней редко собираются аншлаги. Рекламный рынок для хоккеистов тоже невелик. С другой стороны, Тампа когда-то тоже было не хоккейным местом, но сейчас все изменилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsGCOycgIt6/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsGCOycgIt6/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsGCOycgIt6/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-01T13:52:32+00:00">Jan 1, 2019 at 5:52am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс»

Другое дело Нью-Йорк — город, который никогда не спит, где за каждым твоим шагом следят, где в любом ресторане могут спросить автограф, а на каждом домашнем матче царит нереальная атмосфера. Панарин хотел играть в большом городе, вот и он — Большое яблоко. Только не совсем понятно, на что в будущем сезоне будет претендовать клуб с Манхэттена. Год назад объявили о перестройке, но быстро перестали использовать такую формулировку. Переход самого результативного защитника «Виннипега» Джейкоба Трубы (с ним еще надо подписать новый контракт) как бы показывает, что «Рейнджерс» хотят бороться за высокие места. Деньги на Панарина там тоже найдутся. Но захочет ли идти Артемий туда, где только все начинает строиться?

«Колорадо»

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Об интересе «Эвеланш» стало известно в начале июня. И это очень любопытно.

У клуба есть ярко выраженное первое звено, которое наделало немало шума в этом сезоне, но вот за тройкой Рантанен — Маккиннон — Ландескуг нет никакого сопоставимого по таланту и мастерству. С Панариным эта проблема точно бы решилась, да и деньги у «Колорадо» нашлись бы.

Команда от сезона к сезону прибавляет и скоро может стать грозной силой на Востоке. Единственное, что может смутить Артемия, это Денвер. Хоккеист хотел играть в крупном мегаполисе, а в столице штата Колорадо он может заскучать.

«Чикаго»

Североамериканские инсайдеры упорно включают «Блэкхокс» в число претендентов на Панарина. В клубе уже давным давно пожалели о том, что обменяли россиянина летом 2017 года в «Коламбус». Как известно, в «Чикаго» любят возвращать что-то хорошее, но не всегда это приносит пользу. Непонятно, как контракт Артемия сможет вписаться в потолок зарплат, ведь еще четыре года будут действовать соглашения Кейна и Тэйвза (каждый зарабатывает по 10,5 млн).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxVHBc6gV7U/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxVHBc6gV7U/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxVHBc6gV7U/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-11T16:59:58+00:00">May 11, 2019 at 9:59am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес»