Куда перейдет Панарин: 5 клубов НХЛ, где готовят деньги для русской звезды
Собрали все варианты Артемия Панарина. «Коламбуса» в этом списке нет.
Собрали все варианты Артемия Панарина. «Коламбуса» в этом списке нет.
Через десять дней в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Все идет к тому, что основная борьба между клубами развернется вокруг Артемия Панарина. Русский форвард — лидер всевозможных рейтингов самых ожидаемых сделок. И стал им абсолютно заслуженно. Неслучайно легендарный канадский тренер Скотти Боумэн в интервью «Спорт-Экспрессу», объясняя причину обмена Панарина из «Чикаго», сказал, что два года назад было очевидно, что в будущем игрок будет претендовать на контракт в 10 млн долларов в год. А ведь тогда эта сумма казалась очень большой даже для звездного хоккеиста. Но не сейчас. Артемий, имеющий в прошлом сезоне контракт в 6 млн, будет просить 10−11. И соискателей на русского нападающего много. Кто они?
Об интересе «Пантерз» к Панарину было известно давно. Еще зимой влиятельные инсайдеры говорили, что Артемий можете переехать в Майами вместе с Бобровским. У них один агент, хоккеисты тесно дружат между собой и хотят играть вместе. К тому же оба часто отдыхают во Флориде. Переход Сергея будет зависеть от нескольких решений: будет ли Луонго продолжать карьеру, удастся ли клубу обменять другого голкипера Раймера. Если
Какие есть минусы от перехода во «Флориду»? В штате команда не пользуется большой популярностью у болельщиков и прессы, арена находится не в самом Майами, и на ней редко собираются аншлаги. Рекламный рынок для хоккеистов тоже невелик. С другой стороны, Тампа
Другое дело
Об интересе «Эвеланш» стало известно в начале июня. И это очень любопытно.
Команда от сезона к сезону прибавляет и скоро может стать грозной силой на Востоке. Единственное, что может смутить Артемия, это Денвер. Хоккеист хотел играть в крупном мегаполисе, а в столице штата Колорадо он может заскучать.
Североамериканские инсайдеры упорно включают «Блэкхокс» в число претендентов на Панарина. В клубе уже давным давно пожалели о том, что обменяли россиянина летом 2017 года в «Коламбус». Как известно, в «Чикаго» любят возвращать
Еще зимой ходили разговоры об интересе «Кингз» к 27-летнему россиянину. Приходилось слышать о сумасбродном обмене Панарин — Бобровский на Ковальчук — Куик с