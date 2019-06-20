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19:39 (мск), источник: Sport24

Куда перейдет Панарин: 5 клубов НХЛ, где готовят деньги для русской звезды

Собрали все варианты Артемия Панарина. «Коламбуса» в этом списке нет.

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Источник: instagram.com/artemiypanarin

Через десять дней в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Все идет к тому, что основная борьба между клубами развернется вокруг Артемия Панарина. Русский форвард — лидер всевозможных рейтингов самых ожидаемых сделок. И стал им абсолютно заслуженно. Неслучайно легендарный канадский тренер Скотти Боумэн в интервью «Спорт-Экспрессу», объясняя причину обмена Панарина из «Чикаго», сказал, что два года назад было очевидно, что в будущем игрок будет претендовать на контракт в 10 млн долларов в год. А ведь тогда эта сумма казалась очень большой даже для звездного хоккеиста. Но не сейчас. Артемий, имеющий в прошлом сезоне контракт в 6 млн, будет просить 10−11. И соискателей на русского нападающего много. Кто они?

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«Флорида»

Об интересе «Пантерз» к Панарину было известно давно. Еще зимой влиятельные инсайдеры говорили, что Артемий можете переехать в Майами вместе с Бобровским. У них один агент, хоккеисты тесно дружат между собой и хотят играть вместе. К тому же оба часто отдыхают во Флориде. Переход Сергея будет зависеть от нескольких решений: будет ли Луонго продолжать карьеру, удастся ли клубу обменять другого голкипера Раймера. Если что-то из этого случится, то двукратный обладатель «Везины» окажется в солнечном штате. Что касается Панарина, то во «Флориде» его ждет Джоэл Кенневилль, с которым он работал в «Чикаго». А еще — крутые русские одноклубники: Дадонов и Барков (финн с русскими корнями). У «Пантерз» прямо сейчас есть место под потолком зарплат как раз на Панарина и Бобровского.

Какие есть минусы от перехода во «Флориду»? В штате команда не пользуется большой популярностью у болельщиков и прессы, арена находится не в самом Майами, и на ней редко собираются аншлаги. Рекламный рынок для хоккеистов тоже невелик. С другой стороны, Тампа когда-то тоже было не хоккейным местом, но сейчас все изменилось.

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«Рейнджерс»

Другое дело Нью-Йорк — город, который никогда не спит, где за каждым твоим шагом следят, где в любом ресторане могут спросить автограф, а на каждом домашнем матче царит нереальная атмосфера. Панарин хотел играть в большом городе, вот и он — Большое яблоко. Только не совсем понятно, на что в будущем сезоне будет претендовать клуб с Манхэттена. Год назад объявили о перестройке, но быстро перестали использовать такую формулировку. Переход самого результативного защитника «Виннипега» Джейкоба Трубы (с ним еще надо подписать новый контракт) как бы показывает, что «Рейнджерс» хотят бороться за высокие места. Деньги на Панарина там тоже найдутся. Но захочет ли идти Артемий туда, где только все начинает строиться?

«Колорадо»

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Об интересе «Эвеланш» стало известно в начале июня. И это очень любопытно.

У клуба есть ярко выраженное первое звено, которое наделало немало шума в этом сезоне, но вот за тройкой Рантанен — Маккиннон — Ландескуг нет никакого сопоставимого по таланту и мастерству. С Панариным эта проблема точно бы решилась, да и деньги у «Колорадо» нашлись бы.

Команда от сезона к сезону прибавляет и скоро может стать грозной силой на Востоке. Единственное, что может смутить Артемия, это Денвер. Хоккеист хотел играть в крупном мегаполисе, а в столице штата Колорадо он может заскучать.

«Чикаго»

Североамериканские инсайдеры упорно включают «Блэкхокс» в число претендентов на Панарина. В клубе уже давным давно пожалели о том, что обменяли россиянина летом 2017 года в «Коламбус». Как известно, в «Чикаго» любят возвращать что-то хорошее, но не всегда это приносит пользу. Непонятно, как контракт Артемия сможет вписаться в потолок зарплат, ведь еще четыре года будут действовать соглашения Кейна и Тэйвза (каждый зарабатывает по 10,5 млн).

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«Лос-Анджелес»

Еще зимой ходили разговоры об интересе «Кингз» к 27-летнему россиянину. Приходилось слышать о сумасбродном обмене Панарин — Бобровский на Ковальчук — Куик с кем-то еще. «Коламбус» в дедлайн своих звезд никуда не отпустил. Поедет ли Артемий сам в Калифорнию — большой вопрос. Худшие время «Лос-Анджелеса» с уходом Дежардена прошли, но клубу потребуется еще несколько лет, чтобы встать на ноги и вернуться в число фаворитов. Вряд ли Панарин готов ждать так долго, тем более гарантий-то никто не дает. Ковальчук прошлым летом переходил в «Кингз» с целью выиграть Кубок Стэнли, а в итоге оказался на дне турнирной таблицы.

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