«Сдайте трофеи»: фанаты хоккея громят Кучерова и Василевского в соцсетях

Поклонники «Лайтнинг», а также другие фанаты хоккея весьма противоречиво встретили эту новость. Большинство фанатов сошлось во мнении, что в НХЛ существует только один трофей — Кубок Стэнли, который ценнее всех возможных индивидуальных наград.

«Почему бы нам не позаботиться о том, как не облажаться в следующем сезоне, вместо празднования взятия глупых наград», — пишет один из пользователей Twitter.

«Все усилия и многочисленные награды — все ради того, чтобы не одержать ни единой победы в плей-офф. Это команда — ходячая шутка. Как фанат “Вашингтона”, я бы вручил вам трофей команды, ставшей в плей-офф посмешищем, идиоты», — негодует другой любитель хоккея.

Огромное количество пользователей соцсетей, которые следят за НХЛ, поддержали голкипера «Далласа» Бен Бишопа, который занял второй место в ходе борьбы за «Везина Трофи».

«Они реально ненавидят Бишопа, давая награду Василевскому», — возмущается один из фанатов хоккея.

«Бишопа ограбили», — отмечает другой.

«Это похоже на шутку», — заявляет еще один недовольный игрой российского голкипера.

«Люди говорят, что эта награда вручается по итогам регулярного сезона, но Бишоп был лучше по ходу “регулярки”. Победы команды не влияют на хорошие выступления голкипера», — пишет еще один поклонник хоккея.

Досталось и Никите Кучерову, который, несмотря на сразу три награды по итогам регулярного сезона, получил свою порцию негатива в интернете. Основной претензией к российскому форварду стало провальное выступление в плей-офф, где его команда вылетела в первом раунде.

«Верни награду», — пишет пользователь в Twitter.

«Ну хоть что-то “мы” выиграли в прошедшем году», — негодует болельщик «Тампы».

«Он не выиграл единственный трофей, который имеет значение», — заявил еще один поклонник хоккея.

«Он великий игрок, но присудить приз ему. Это шокирует», — признался очередной фанат НХЛ.

И конечно же, всем поклонникам «Тампы» неоднократно напомнили, с каким счетом они завершили выступление в плей-офф.

Нашлись также и пользователи, которые поздравили российских хоккеистов с прекрасным выступлением в регулярном сезоне, отметив их заслуги и победу по итогам «регулярки». Множество болельщиков «Тампы» также отмечают, что в плей-офф команде могло просто не повезти и это не умаляет заслуг Кучерова и Василевского в регулярном сезоне.

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В сезоне-2018/19 российский хоккеист «Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 128 очков (41 шайба и 87 передач) в 82 матчах. Также Кучеров установил новый рекорд среди российских хоккеистов по количеству результативных баллов в одном регулярном чемпионате НХЛ, улучшив достижение Александра Могильного (127 баллов в составе «Баффало» в сезоне-1992/93), и стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим более 125 очков в регулярном сезоне НХЛ.

Также Кучеров получил награды лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи» и Приз Теда Линдсея как лучший игрок по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ.