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20 июня, источник: Lenta.Ru

Овечкин получит почти миллионную пенсию

Нападающий сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщает «Бизнес Online».

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Источник: РИА "Новости"

НХЛ провела пенсионную реформу, в результате которой размер пенсии теперь зависит не от зарплаты хоккеиста, а от количества проведенных матчей в регулярных чемпионатах. Встречи, пропущенные из-за травм, также входят в состав выплат.

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Пенсия выплачивается по достижении 62-летнего возраста. Согласно расчетам издания, Овечкин будет получать 13 тысяч долларов в месяц (835 тысяч рублей).

Минимальная пенсия в НХЛ составляет 18,1 тысячи евро — для этого хоккеисту необходимо провести 82 матча. Максимальная — около 220 тысяч — для этого нужно выйти на лед в 820 встречах.

Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005-го года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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