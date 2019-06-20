«Рейнджерс» могут обменять Наместникова и Бучневича

«В «Рейнджерс» обсуждают различные пути улучшения команды и возможные обмены ряда своих игроков. Под чистку могут попасть и два россиянина — Наместников и Бучневич. Другими игроками, с которыми готовы расстаться в Нью-Йорке, являются Крис Крайдер, Джимми Веси и Кевин Шаттенкирк. Судьба всех игроков должна определиться в ближайшие дни.