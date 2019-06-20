«Рейнджерс» могут обменять Наместникова и Бучневича
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может расстаться с российскими игроками Владиславом Наместниковым и Павлом Бучневичем.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может расстаться с российскими игроками Владиславом Наместниковым и Павлом Бучневичем.
«В «Рейнджерс» обсуждают различные пути улучшения команды и возможные обмены ряда своих игроков. Под чистку могут попасть и два россиянина — Наместников и Бучневич. Другими игроками, с которыми готовы расстаться в
На такой шаг готов пойти генеральный менеджер клуба Джефф Гортон, который рассматривает различные пути улучшения команды. После приглашения Джейкоба Трубы он