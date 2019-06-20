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20 июня, источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» могут обменять Наместникова и Бучневича

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может расстаться с российскими игроками Владиславом Наместниковым и Павлом Бучневичем.

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Источник: AP 2019

«В «Рейнджерс» обсуждают различные пути улучшения команды и возможные обмены ряда своих игроков. Под чистку могут попасть и два россиянина — Наместников и Бучневич. Другими игроками, с которыми готовы расстаться в Нью-Йорке, являются Крис Крайдер, Джимми Веси и Кевин Шаттенкирк. Судьба всех игроков должна определиться в ближайшие дни.

На такой шаг готов пойти генеральный менеджер клуба Джефф Гортон, который рассматривает различные пути улучшения команды. После приглашения Джейкоба Трубы он по-прежнему нацелен и на контракт с россиянином Артемием Панариным", — сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли.

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