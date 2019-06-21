Иван Барбашёв рассказал, когда привезёт Кубок Стэнли в Москву
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, когда привезёт Кубок Стэнли в Москву.
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, когда привезёт Кубок Стэнли в Москву.
«Я привезу его в Москву в середине августа, точной даты пока назвать не могу. В ближайших планах — отдохнуть с женой в Майами шесть дней, после чего нужно заниматься визами. Продлевать американскую и канадскую».
Чьим воспитанником себя ощущаю? Я думаю, что «Динамо». В ЦСКА я провёл не так много времени. В «Динамо» я раскрылся, школа именно этой команды стала для меня родной.
«Слежу ли за матчами КХЛ? Не получается смотреть трансляции из США. Пишут, что в моём регионе просмотр данного видео недоступен. Очень странно и обидно, надо