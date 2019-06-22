Какко: Хочу доказать «Дэвилз», что они ошиблись, не взяв меня под первым номером

«Моя цель — играть в НХЛ в этом сезоне, надеюсь, я к этому готов. Да, я хочу доказать “Дэвилз”, что они ошиблись, не взяв меня под первым номером», — сказал с улыбкой Какко.

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.