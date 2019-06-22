Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Какко: Хочу доказать «Дэвилз», что они ошиблись, не взяв меня под первым номером

Финский форвард Каапо Какко, выбранный под общим вторым номером на драфте НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился эмоциями от этого события.

Наверх
Источник: AP 2019

«Моя цель — играть в НХЛ в этом сезоне, надеюсь, я к этому готов. Да, я хочу доказать “Дэвилз”, что они ошиблись, не взяв меня под первым номером», — сказал с улыбкой Какко.

Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Великолепные фотографии жены Александра Овечкина!
Дубль Заболотного помог «Зениту» разгромить австрийский клуб
Россиянин был выбран под 10-м номером на драфте НХЛ-2019
Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера
Египет с Салахом победил в матче открытия Кубка Африки (видео)
Сборная Чили одержала вторую победу на Кубке Америки
Футболист потерял сознание на тренировке на Кубке Африки
Российские волейболисты обыграли Германию в матче Лиги наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь