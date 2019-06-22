«Ванкувер» выбрал Василия Подколзина под 10-м номером на драфте НХЛ-2019
Россиянин Василий Подколзин был выбран под десятым номером.
Россиянин Василий Подколзин был выбран под десятым номером.
Права на 17-летнего форварда получил «Ванкувер Кэнакс».
Подколзин в сезоне-2018/19 стал бронзовым призером МЧМ-2019 и серебряным призером ЮЧМ-2019. В ВХЛ Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате за петербургский клуб «СКА-Нева», набрав 5 (2+3) очков. Также он провел 12 матчей в МХЛ за СКА-1946 и набрал 8 (6+2) очков. Кроме того, он провел 3 матча в КХЛ за СКА и не набрал очков.
Напомним, под первым номером был выбран нападающий Джек Хьюз. 18-летний американец отправился в «Нью-Джерси Девилз». Под вторым номером «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал нападающего Каапо Какко. Третьим номером стал форвард Кирби Дэч, который теперь будет выступать за «Чикаго Блэкхокс».