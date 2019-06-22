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09:48 (мск), источник: Sport24

«Ванкувер» выбрал Василия Подколзина под 10-м номером на драфте НХЛ-2019

Россиянин Василий Подколзин был выбран под десятым номером.

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Источник: Sport24

Права на 17-летнего форварда получил «Ванкувер Кэнакс».

Подколзин в сезоне-2018/19 стал бронзовым призером МЧМ-2019 и серебряным призером ЮЧМ-2019. В ВХЛ Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате за петербургский клуб «СКА-Нева», набрав 5 (2+3) очков. Также он провел 12 матчей в МХЛ за СКА-1946 и набрал 8 (6+2) очков. Кроме того, он провел 3 матча в КХЛ за СКА и не набрал очков.

Напомним, под первым номером был выбран нападающий Джек Хьюз. 18-летний американец отправился в «Нью-Джерси Девилз». Под вторым номером «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал нападающего Каапо Какко. Третьим номером стал форвард Кирби Дэч, который теперь будет выступать за «Чикаго Блэкхокс».

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