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09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генеральный менеджер «Ванкувера» рад, что клуб выбрал Подколзина на драфте

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг — о драфте НХЛ-2019.

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Источник: Reuters

Клуб под десятым номером в первом раунде выбрал российского форварда Василия Подколзина, который в прошлом сезоне провел три матча в КХЛ в составе СКА.

 — Мы очень рады, что заполучили его, — сказал Беннинг в эфире Sportsnet. — Он очень хорошо работает с шайбой, умеет защищать шайбу от соперников и забивать голы. С ним мы получаем молодого игрока такого типа, которого у нас сейчас нет. Очень рады, что он будет с нами.

Подколзин стал первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ. 24 июня ему исполнится 18 лет.

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