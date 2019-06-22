Генеральный менеджер «Ванкувера» рад, что клуб выбрал Подколзина на драфте

— Мы очень рады, что заполучили его, — сказал Беннинг в эфире Sportsnet. — Он очень хорошо работает с шайбой, умеет защищать шайбу от соперников и забивать голы. С ним мы получаем молодого игрока такого типа, которого у нас сейчас нет. Очень рады, что он будет с нами.