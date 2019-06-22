Генеральный менеджер «Ванкувера» рад, что клуб выбрал Подколзина на драфте
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг — о драфте НХЛ-2019.
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг — о драфте НХЛ-2019.
Клуб под десятым номером в первом раунде выбрал российского форварда Василия Подколзина, который в прошлом сезоне провел три матча в КХЛ в составе СКА.
— Мы очень рады, что заполучили его, — сказал Беннинг в эфире Sportsnet. — Он очень хорошо работает с шайбой, умеет защищать шайбу от соперников и забивать голы. С ним мы получаем молодого игрока такого типа, которого у нас сейчас нет. Очень рады, что он будет с нами.
Подколзин стал первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ. 24 июня ему исполнится 18 лет.