Главного русского юниора выбрал клуб, где Буре стал звездой НХЛ. Подколзин восторгался Ванкувером

Источник: Sport24

В канадском Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит драфт новичков-2019. В ночь с пятницы на субботу по московскому времени состоялся первый раунд, на котором были выбраны первые 31 человек. Российский нападающий Василий Подколзин был выбран «Ванкувер Кэнакс» под 10-м номером.

— Я силовой форвард. Парень, который делает игру и может забивать голы, — первые слова Подколзина в свитере клуба НХЛ.

Василий стал далеко не первым русским игроком, которого выбирали «Кэнакс» на драфте, но никогда этот канадский клуб брал россиян в первом раунде. Год назад «Ванкувер» взял в шестом раунде под 186-м номером Артема Манукяна из «Авангарда». Никита Трямкин, игравший пару лет назад в НХЛ за «Ванкувер», был выбран в 2014-м году в третьем раунде под 66-м номером. Самый известный русский, выступавший в Британской Колумбии, это Павел Буре. Любопытно, что Подколзина выбрали под 10-м номером на драфте — именно под таким номером играл Буре в НХЛ.

Что касается Подколзина, то перед стартом сезона он котировался в топ-5 или даже в топ-3, однако нестабильный сезон отбросил на несколько позиций нападающего. Ванкувер для Василия — не просто город. Полгода назад он здесь дебютировал на молодежном чемпионате мира в 17-летнем возрасте и выиграл в составе сборной России бронзу. После турнира хоккеист признавался в интервью Sport24, что был очарован столицей Британской Колумбии.

— Ванкувер как в фильмах! Большой город с небоскребами. Удивило, что погода была теплой, дождь постоянно. У меня с детства Канада ассоциировалась с зимой. Про экологию полностью согласен, что это один из самых благоприятных городов для жизни. Я там почти каждый вечер выходил гулять по городу, было интересно посмотреть что-то, так вот воздух там намного чище, чем в других городах. Климат, конечно, не очень. Но ладно. Думаю, смог бы там жить.

Мечты начинают сбываться.

Нападающий «Кэнакс» Бо Хорват уже поприветствовал новичка из России.

— Добро пожаловать в клуб, Василий, — написал 24-летний канадец.

Автор The Hockey News Райан Кеннеди объяснил, почему Василия примут фанаты «Кэнакс».

— «Ванкувер» выбрал одного из моих любимых игроков. Подколзин станет любимчиком фанатов из-за своей агрессивной и мастеровитой игры.

Спортивный комментатор TSN Фархан Лалджи выразил надежду, что Василий приедет в НХЛ готовым.

— По всей видимости, Подколзин ближайшие два года проведет в России. Надеюсь, что он приедет повзрослевшим и внесет свой вклад в успех «Ванкувера».