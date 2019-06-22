Все результаты первого раунда драфта НХЛ-2019

Под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

Всего в первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».