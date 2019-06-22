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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Все результаты первого раунда драфта НХЛ-2019

D Ванкувере завершился первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года.

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Источник: AP 2019

Под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

Всего в первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».

1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)
2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)
3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада)
4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)
5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)
6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)
7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)
8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)
9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)
10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)
11. «Аризона» — защитник Виктор Сёдерстрем (Швеция)
12. «Миннесота» — форвард Мэттью Болди (США)
13. «Флорида» — вратарь Спенсер Найт (США)
14. «Филадельфия» — защитник Кэмерон Йорк (США)
15. «Монреаль» — форвард Коул Кофилд (США)
16. «Колорадо» — форвард Алекс Ньюхук (Канада)
17. «Вегас» — форвард Пэйтон Кребс (Канада)
18. «Даллас» — защитник Томас Харли (США)
19. «Оттава» — защитник Ласси Томсон (Финляндия)
20. «Виннипег» — защитник Вилле Хейнола (Финляндия)
21. «Питтсбург» — форвард Самюэль Пулен (Канада)
22. «Лос-Анджелес» — защитник Тобиас Бьорнфот (Швеция)
23. «Айлендерс» — форвард Симон Хольмстрём (Швеция)
24. «Нэшвилл» — форвард Филип Томасино (Канада)
25. «Вашингтон» — форвард Коннор Макмайкл (Канада)
26. «Калгари» — форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)
27. «Тампа-Бэй» — форвард Нолан Фут (США)
28. «Каролина» — форвард Райан Сузуки (Канада)
29. «Анахайм» — форвард Брэйден Трейси (Канада)
30. «Бостон» — форвард Джон Бичер (США)
31. «Баффало» — форвард Райан Джонсон (США).

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