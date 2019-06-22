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10:33 (мск), источник: Sport24

Представитель «Ванкувера» не смог назвать фамилию Подколзина без шпаргалки

Специальный советник генменеджера «Ванкувер Кэнакс» Стэн Смил, выбирая российского форварда Василия Подколзина под 10-м номером на драфте-2019, уточнил его имя и фамилию в записке.

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«Выбор “Ванкувера” — парень из КХЛ и Санкт-Петербурга Василий Подколзин», — сказал Смил, предварительно заглянув в шпаргалку.

Выбор Подколзина прокомментировал генменеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

«Мы очень рады, что заполучили его. Он хорош во владении шайбой и умеет забивать голы. Это отличный разносторонний игрок», — сказал Беннинг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подколзин в сезоне-2018/19 стал бронзовым призером МЧМ-2019 и серебряным призером ЮЧМ-2019. В ВХЛ Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате за петербургский клуб «СКА-Нева», набрав 5 (2+3) очков. Также он провел 12 матчей в МХЛ за СКА-1946 и набрал 8 (6+2) очков. Кроме того, он провел 3 матча в КХЛ за СКА и не набрал очков.

В минувшем сезоне «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко.

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