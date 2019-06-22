Представитель «Ванкувера» не смог назвать фамилию Подколзина без шпаргалки

«Мы очень рады, что заполучили его. Он хорош во владении шайбой и умеет забивать голы. Это отличный разносторонний игрок», — сказал Беннинг.

Подколзин в сезоне-2018/19 стал бронзовым призером МЧМ-2019 и серебряным призером ЮЧМ-2019. В ВХЛ Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате за петербургский клуб «СКА-Нева», набрав 5 (2+3) очков. Также он провел 12 матчей в МХЛ за СКА-1946 и набрал 8 (6+2) очков. Кроме того, он провел 3 матча в КХЛ за СКА и не набрал очков.