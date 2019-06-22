Главная сенсация драфта НХЛ-2019. «Детройт» выбрал 18-летнего немца, уже забивавшего на взрослом ЧМ

После того, как «Колорадо» под четвертым номером предсказуемо выбрал сильнейшего защитника этого драфта НХЛ Боуэна Байрама, болельщики «Детройта» перестали сомневаться — в первом раунде их клуб возьмет кого-то из нападающих. Оставалось понять, кто это будет. Дилан Козенс? Виктор Сёдерстрём? Или, может быть, Василий Подколзин? Но генеральный менеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман смог всех удивить — он поднялся на сцену и назвал фамилию 18-летнего немецкого защитника Морица Зайдера.

Чтобы понять, насколько такое решение удивило всех, включая самого игрока, достаточно посмотреть на реакцию юного таланта. Для него это был настоящий шок.

Когда эмоции немного улеглись, Айзерман все спокойно объяснил:

«Мы считаем, что Зайдер обладает отменным хоккейным чутьем. Очевидно, что он очень габаритный парень с хорошим катанием. По нашему мнению, он был одним из лучших защитников на этом драфте, при этом, у “Детройта” была возможность выбирать 6-м и 35-м. Нам нужно было принимать решение, ведь было очевидно, что выбрать во Морица во втором раунде мы бы не смогли. Сейчас мы очень рады заполучить его. Я понимаю, что фанаты “Ред Уингз” не знают о нем слишком много, но когда он приедет в лагерь развития они увидят, кто он такой. Пока же — гуглите, смотрите, как он играет, вы будете приятно удивлены».

К 18 годам в карьере Зайдера значится только один клуб — «Адлер Мангейм». Чтобы Мориц смог играть в системе одной из сильнейших команд Германии, его родителям даже пришлось сменить место жительства. Жертвы оказались не напрасными — три последних сезона Зайдер заканчивал в статусе чемпиона. Он дважды подряд выиграл юниорское первенство, а затем взял главный трофей Немецкой хоккейной лиги. В чемпионате-2018/2019 молодой защитник провел в элите немецкого хоккея 43 матча, набрал 11 очков и получил приз «Новичок года».

Это классно соревноваться с профессионалами каждый день. Для меня это было огромным шагом к профессиональному хоккею. Я бросал вызов сильным хоккеистам и учился готовиться к важным играм, особенно к матчам плей-офф. Мориц Зайдер, 6-й номер драфта НХЛ-2019

Мориц успел неплохо зарекомендовать себя и на международной арене. В 2019-м году он был капитаном молодежной сборной Германии на чемпионате мира в первом дивизионе. В пяти играх того турнира он выбил 7 баллов и помог своей команде вернуться в элиту. Далее последовало приглашение в национальную сборную, в составе которой Зайдер принял участие в чемпионате мира в Братиславе. Там он забросил две шайбы и стал лишь третьим защитником в истории набиравшим очки на первенстве планеты в возрасте до 18 лет.

«Было здорово пообщаться с некоторыми из лучших хоккеистов в мире и я думаю, что проделал довольно хорошую работу. Наша первая товарищеская игра перед чемпионатом мира состоялась в Мангейме, мы встретились со сборной США, а я немного нервничал. Но в какой-то момент меня зацепил Патрик Кейн и я подумал: “Окей, надо просто играть в свой хоккей, в простой хоккей”. Закончил тот матч я довольно сильно», — вспоминает Зайдер.

Зайдер — габаритный защитник. Его рост — 192 сантиметра, вес — 94 килограмма. При этом, стиль игры немца заметно отличается от того, что показывают ключевые оборонцы «Красных крыльев». Мориц далеко не так нацелен на атаку, как его будущие коллеги Филип Гронек и Деннис Чоловски, но Айзермана это нисколько не смущает.

«Я видел, как он играет в большинстве, в основном это случалось в составе молодежной сборной. Он знает, что делать при розыгрыше лишнего. Я не стану называть его атакующим защитником. Я думаю он крепкий двусторонний защитник. Мориц поможет нам в большинстве — он умеет играть на синей линии с поднятой головой, у него неплохой кистевой бросок. Мне кажется, он станет хоккеистом, способным выходить на лед в любых игровых ситуациях».

Один из важнейших плюсов Зайдера — он едва ли не самый готовый для НХЛ участник драфта-2019. То есть, шансы увидеть его в составе «Детройта» уже в ближайшей регулярке достаточно велики. Может быть, именно поэтому «Ред Уингз» и их генеральный менеджер сделали ставку на немца, которому пророчили место во втором десятке первого раунда? Айзерману надо собирать команду, которая в итоге станет конкурентоспособной в очень сильном Атлантическом дивизионе, где кроме страшной и ужасной «Тампы» есть еще «Бостон» и «Торонто». Выбор Зайдера может оказаться удачной инвестицией в самое ближайшее будущее.

Вообще же, если для большинства болельщиков и специалистов ставка Айзермана показалось неоднозначной, то будущий новичок «Детройта» мог догадываться о таком развитии событий. «Ред Уингз» еще во время драфт-комбайна уделили защитнику из Германии повышенное внимание и в итоге решили рискнуть. Оправданно или нет? Глядя на то, какую машину за восемь лет Айзерман соорудил в Тампе, понимаешь, что его вкусу на хоккеистов стоит доверять.