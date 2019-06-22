«Они дружелюбны, а наши все злые»: Задоров сравнил русских и американцев

«Чем круты американцы и канадцы — тем, что постоянно дружелюбны, постоянно улыбаются, хоть у них плохой день. Они счастливы. У нас все хмурые, унылые, злые. На тебя официантка может легко огрызнуться. В Америке мало встречал плохое или предвзятое отношение. Когда говорят, что есть предвзятое отношение к русским… Вообще такого нет. Им пофигу, кто ты. Сейчас из Италии приехал, там сервис вообще не понравился. Они американцев и русских ненавидят. У них в речи, когда между собой общаются, то и дело вылетает: “americano”, “russo”. Понимаешь, что тебя обсирают. (Смеется.) Французы, англичане более дружелюбны», — приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».