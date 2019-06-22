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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Они дружелюбны, а наши все злые»: Задоров сравнил русских и американцев

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Хоккеист «Колорадо» и сборной России Никита Задоров объяснил разницу в менталитете между россиянами и североамериканцами.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Чем круты американцы и канадцы — тем, что постоянно дружелюбны, постоянно улыбаются, хоть у них плохой день. Они счастливы. У нас все хмурые, унылые, злые. На тебя официантка может легко огрызнуться. В Америке мало встречал плохое или предвзятое отношение. Когда говорят, что есть предвзятое отношение к русским… Вообще такого нет. Им пофигу, кто ты. Сейчас из Италии приехал, там сервис вообще не понравился. Они американцев и русских ненавидят. У них в речи, когда между собой общаются, то и дело вылетает: “americano”, “russo”. Понимаешь, что тебя обсирают. (Смеется.) Французы, англичане более дружелюбны», — приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 24-летний защитник завоевал бронзу чемпионата мира в составе сборной России.

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