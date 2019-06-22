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21:26 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Кочетков выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 36-м номером

ТАСС, 22 июня. «Каролина» выбрала 19-летнего российского вратаря Петра Кочеткова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером. Церемония проходит в Ванкувере.

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Источник: РИА "Новости"

Первый раунд драфта состоялся в ночь на субботу. Под первым номером «Нью-Джерси» выбрал американского нападающего Джека Хьюза. Вторым был выбран финский форвард Каапо Какко, ставший игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», замкнул первую тройку канадский нападающий Кирби Дак, который будет выступать за «Чикаго». Также в первом раунде был выбран российский форвард Василий Подколзин, «Ванкувер» выбрал его под 10-м номером.

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В прошедшем сезоне Кочетков провел два матча в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе «Сочи», пропустив пять шайб. За «Рязань», которая является фарм-клубом «Сочи», вратарь сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), еще три матча провел в плей-офф турнира. Кочетков был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзовые медали. Хоккеист был вызван в сборную России на матчи третьего этапа Евротура, но пропустил турнир из-за травмы.

В мае Кочетков перешел в санкт-петербургский СКА.

«Каролина» в сезоне-2018/19 заняла седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ, а в плей-офф дошла до полуфинала, в первом раунде обыграв «Вашингтон» в серии до четырех побед со счетом 4−3, во втором — «Нью-Йорк Айлендерс» (4−0), а в полуфинале уступив «Бостону» (0−4). За клуб сейчас выступает один российский хоккеист — нападающий Андрей Свечников.

Также во втором раунде были выбраны еще пять российских хоккеистов.

«Миннесота» под 42-м номером выбрала нападающего Владислава Фирстова, выступавшего в прошлом сезоне в Хоккейной лиге США (USHL), «Нэшвилл» — нападающего Егора Афанасьева (45), также игравшего в USHL, «Сан-Хосе» — защитника Артемия Князева (48) из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), «Нью-Джерси» — защитника Никиту Охотюка (61) из Хоккейной лиги Онтарио (OHL), обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» — нападающего Никиту Александрова (62) из QMJHL.
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