Россиянин Кочетков выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 36-м номером

Источник: РИА "Новости"

Первый раунд драфта состоялся в ночь на субботу. Под первым номером «Нью-Джерси» выбрал американского нападающего Джека Хьюза. Вторым был выбран финский форвард Каапо Какко, ставший игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», замкнул первую тройку канадский нападающий Кирби Дак, который будет выступать за «Чикаго». Также в первом раунде был выбран российский форвард Василий Подколзин, «Ванкувер» выбрал его под 10-м номером.

В прошедшем сезоне Кочетков провел два матча в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе «Сочи», пропустив пять шайб. За «Рязань», которая является фарм-клубом «Сочи», вратарь сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), еще три матча провел в плей-офф турнира. Кочетков был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзовые медали. Хоккеист был вызван в сборную России на матчи третьего этапа Евротура, но пропустил турнир из-за травмы.

В мае Кочетков перешел в санкт-петербургский СКА.

«Каролина» в сезоне-2018/19 заняла седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ, а в плей-офф дошла до полуфинала, в первом раунде обыграв «Вашингтон» в серии до четырех побед со счетом 4−3, во втором — «Нью-Йорк Айлендерс» (4−0), а в полуфинале уступив «Бостону» (0−4). За клуб сейчас выступает один российский хоккеист — нападающий Андрей Свечников.

Также во втором раунде были выбраны еще пять российских хоккеистов.