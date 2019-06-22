Владислав Колячонок выбран «Флоридой» во втором раунде драфта НХЛ-2019

«Пантеры» выбрали белоруса под общим 52-м номером. Это наивысший выбор для хоккеиста из Беларуси на драфте с 2003 года, когда Андрей Костицын был задрафтован под общим 10-м номером. Прошлый сезон Колячонок провел в OHL, где выступал за «Лондон» (1 матч, 1 (0+1) очко) и «Флинт» (53 матча, 29 очков).