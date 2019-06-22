Суббан перешел в «Нью-Джерси»

Суббан подписал соглашение до конца 2022 года и будет получать $ 9 млн в год.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Суббан провел в составе «Нэшвилла» 63 матча, в которых забил 9 голов и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф он сыграл шесть игр, в которых отметился тремя очками (1+2).