Суббан перешел в «Нью-Джерси»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» обменял защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса и два места на драфте лиги на игрока «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэна, сообщает
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» обменял защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса и два места на драфте лиги на игрока «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэна, сообщает
Суббан подписал соглашение до конца 2022 года и будет получать $ 9 млн в год.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Суббан провел в составе «Нэшвилла» 63 матча, в которых забил 9 голов и отдал 22 результативные передачи. В