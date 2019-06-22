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21:37 (мск), источник: Газета.Ру

Суббан перешел в «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» обменял защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса и два места на драфте лиги на игрока «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэна, сообщает пресс-служба «Нью-Джерси».

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Суббан подписал соглашение до конца 2022 года и будет получать $ 9 млн в год.

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В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Суббан провел в составе «Нэшвилла» 63 матча, в которых забил 9 голов и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф он сыграл шесть игр, в которых отметился тремя очками (1+2).

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