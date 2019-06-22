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22 июня, источник: Прессбол

Белорус Алексей Протас выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ-2019

Белорусский нападающий Алексей Протас выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ-2019.

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Наш соотечественник был задрафтован под общим 91-м номером. Прошлый сезон Протас провел в канадской юниорской лиге WHL, где в матчах за «Принс-Альберт» набрал 40 (11+29) очков в 61 матче «регулярки» и 22 (12+10) 23 поединках плей-офф.

Протас стал вторым белорусом, выбранным на драфте-2019, ранее под общим 52-м номером «Флорида» выбрала Владислава Колячонка.

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