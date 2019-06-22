Белорус Алексей Протас выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ-2019

Наш соотечественник был задрафтован под общим 91-м номером. Прошлый сезон Протас провел в канадской юниорской лиге WHL, где в матчах за «Принс-Альберт» набрал 40 (11+29) очков в 61 матче «регулярки» и 22 (12+10) 23 поединках плей-офф.