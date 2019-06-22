«Каролина» выбрала хоккеиста «Локомотива» Слепца на драфте НХЛ под 152-м номером

Источник: РИА "Новости"

Слепец дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19. Всего в КХЛ в составе «Локомотива» на счету 20-летнего форварда 10 матчей и одна заброшенная шайба. Также он провел 17 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Локо», забросил 12 шайб и сделал 6 результативных передач. В январе он в составе сборной России стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, в семи матчах турнира форвард набрал 7 (5+2) очков.

«Каролина» в сезоне-2018/19 заняла седьмое место в таблице Восточной конференции, а в плей-офф дошла до полуфинала, в первом раунде обыграв «Вашингтон» в серии до четырех побед со счетом 4−3, во втором — «Нью-Йорк Айлендерс» (4−0), а в полуфинале уступив «Бостону» (0−4).

Также в пятом раунде «Нью-Джерси» под 129-м номером выбрал нападающего клуба МХЛ «Омские ястребы» Арсения Грицюка, «Миннесота» — выступавшего в прошлом сезоне в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) сына серебряного призера чемпионата мира и двукратного чемпиона России Александра Гуськова форварда Матвея Гуськова (149), «Бостон» — защитника «Локо» Романа Бычкова (154).