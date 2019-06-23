Алексей Протас: У меня было хорошее интервью с представителями «Вашингтона». Счастлив быть частью этой организации

Это невероятное ощущение — слышать свою фамилию во время драфта НХЛ. Мои коленки до сих пор трясутся. Я счастлив быть здесь.



Описать себя как хоккеиста? Я умный игрок с хорошим видением площадки. Но мне нужно работать над своим катанием, над скоростью. Но я думаю, что я умный игрок с неплохими пасами. Я буду работать над своим катанием в июле, да и следующие два-три сезона.



С кем из игроков НХЛ могу себя сравнить? Когда я был маленький, мне нравился Павел Дацюк. Когда я начал расти, стал наблюдать за высокими парнями, такими, как Евгений Малкин. Мне нравится его стиль.



Кто мне дал прозвище «Гадюка» (Viper)? Честно говоря, не знаю. Наверняка кто-то из «Принс-Альберт». Мне не очень нравится, но все в порядке.



О чем бы хотел спросить у Овечкина? Обо всем, что связано с Кубком Стэнли.