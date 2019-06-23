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00:06 (мск), источник: Прессбол

Алексей Протас: У меня было хорошее интервью с представителями «Вашингтона». Счастлив быть частью этой организации

Белорусский форвард Алексей Протас дал первое интервью после драфта НХЛ-2019.

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Наш соотечественник был выбрал «Вашингтоном» в третьем раунде.

У меня было хорошее интервью с представителями «Вашингтона». Я счастлив и горд быть частью такой организации.

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Это невероятное ощущение — слышать свою фамилию во время драфта НХЛ. Мои коленки до сих пор трясутся. Я счастлив быть здесь.

Описать себя как хоккеиста? Я умный игрок с хорошим видением площадки. Но мне нужно работать над своим катанием, над скоростью. Но я думаю, что я умный игрок с неплохими пасами. Я буду работать над своим катанием в июле, да и следующие два-три сезона.

С кем из игроков НХЛ могу себя сравнить? Когда я был маленький, мне нравился Павел Дацюк. Когда я начал расти, стал наблюдать за высокими парнями, такими, как Евгений Малкин. Мне нравится его стиль.

Кто мне дал прозвище «Гадюка» (Viper)? Честно говоря, не знаю. Наверняка кто-то из «Принс-Альберт». Мне не очень нравится, но все в порядке.

О чем бы хотел спросить у Овечкина? Обо всем, что связано с Кубком Стэнли.

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