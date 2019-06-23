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00:51 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» выбрала хоккеиста «Спартака» Шалагина на драфте НХЛ под 198-м номером

ТАСС, 23 июня. «Тампа» выбрала нападающего московского «Спартака» Михаила Шалагина на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в седьмом раунде под общим 198-м номером. Драфт проходит в Ванкувере.

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Источник: РИА "Новости"

Шалагин дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19, всего в КХЛ в составе «Спартака» на счету 19-летнего форварда четыре матча. Также он провел 43 матча в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе красно-белых, забросил 48 шайб и сделал 27 результативных передач. Нападающий с рекордом лиги стал лучшим снайпером регулярного чемпионата прошедшего сезона, а также был признан самым ценным игроком первенства. Кроме того, он сыграл восемь матчей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за воскресенский «Химик», забросив две шайбы.

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«Тампа» в прошедшем сезоне заняла первое место в регулярном чемпионате НХЛ, повторив рекорд по количеству побед (62), установленный в сезоне-1995/96 «Детройтом». Однако в первом раунде Кубка Стэнли команда в серии до четырех побед уступила «Коламбусу» со счетом 0−4.

Также в седьмом раунде «Детройт» под 190-м номером выбрал форварда екатеринбургского клуба МХЛ «Авто» Кирилла Тютярева, «Эдмонтон» — нападающего ярославского клуба МХЛ «Локо» Максима Денежкина (193), обладатель Кубка Стэнли минувшего сезона «Сент-Луис» — вратаря московского «Динамо» Вадима Жеренко (208).

В шестом раунде «Сан-Хосе» под 164-м номером выбрал нападающего санкт-петербургского клуба МХЛ «СКА-1946» Тимура Ибрагимова, «Филадельфия» — форварда Егора Сердюка (165), выступавшего в прошлом сезоне в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), «Монреаль» — нападающего нижнекамского клуба МХЛ «Реактор» Арсена Хисамутдинова (170), «Аризона» — форварда пензенского клуба ВХЛ «Дизелист» Данила Савунова (174).

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