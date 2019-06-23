«Тампа» выбрала хоккеиста «Спартака» Шалагина на драфте НХЛ под 198-м номером

Шалагин дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19, всего в КХЛ в составе «Спартака» на счету 19-летнего форварда четыре матча. Также он провел 43 матча в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе красно-белых, забросил 48 шайб и сделал 27 результативных передач. Нападающий с рекордом лиги стал лучшим снайпером регулярного чемпионата прошедшего сезона, а также был признан самым ценным игроком первенства. Кроме того, он сыграл восемь матчей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за воскресенский «Химик», забросив две шайбы.