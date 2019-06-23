Клубы НХЛ выбрали на драфте 2019 года 28 российских хоккеистов

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Первый раунд драфта прошел в ночь на субботу по московскому времени. Первым номером стал американский нападающий Джек Хьюз, которого выбрал «Нью-Джерси». Вторым был выбран финский форвард Каапо Какко, ставший игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», замкнул первую тройку канадский нападающий Кирби Дак, который будет выступать за «Чикаго». Из российских хоккеистов в первом раунде был выбран нападающий Василий Подколзин, которого 10-м по счету забрал «Ванкувер».

Остальные раунды драфта прошли в субботу. Во втором раунде «Каролина» под 36-м номером выбрала российского вратаря Петра Кочеткова, «Миннесота» — нападающего Владислава Фирстова (42), «Нэшвилл» — форварда Егора Афанасьева (45), «Сан-Хосе» — защитника Артемия Князева (48), «Нью-Джерси» — защитника Никиту Охотюка (61), обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона «Сент-Луис» — нападающего Никиту Александрова (62). В третьем раунде «Нью-Джерси» выбрал защитника Даниила Мисюля (70), «Вегас» — нападающего Павла Дорофеева (79), «Эдмонтон» — вратаря Илью Коновалова (85), «Калгари» — форварда Илью Николаева (88). В четвертом раунде «Аризона» выбрала форварда Александра Дарьина (107), «Сан-Хосе» — нападающего Егора Спиридонова (108), «Коламбус» — форварда Дмитрия Воронкова (114), «Торонто» — нападающего Михаила Абрамова (115), «Нэшвилл» — защитника Семена Чистякова (117).

В пятом раунде «Нью-Джерси» под 129-м номером выбрал нападающего Арсения Грицюка, «Миннесота» — форварда Матвея Гуськова (149), «Каролина» — нападающего Кирилла Слепца (152), «Бостон» — защитника Романа Бычкова (154). В шестом раунде нападающий Тимур Ибрагимов был выбран «Сан-Хосе» под 164-м номером, форвард Егор Сердюк — «Филадельфией» (165), нападающий Арсен Хисамутдинов — «Монреалем» (170), форвард Данил Савунов — «Аризоной» (174). «Детройт» в седьмом раунде выбрал нападающего Кирилла Тютяева (190), «Эдмонтон» — форварда Максима Денежкина (193), «Тампа» — нападающего Михаила Шалагина (198), «Сент-Луис» — вратаря Вадима Жеренко (208).