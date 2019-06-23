Почти 30 русских на драфте НХЛ, шведы и финны — позади. Это круто или нет?

Источник: Спорт-Экспресс

В прошлом июне с результатом в 20 юниоров, выбранных на драфте, Россия повторила результат 2004 года — тогда энхаэловские клубы тоже взяли два десятка наших хоккеистов. В этот раз число задрафтованных еще больше — 28 человек. Так много россиян брали 16 лет назад — тогда их было 30.

Позади остались и шведы (26), и финны (22), впереди только канадцы (69) с американцами (57). Что же это — прорыв или нет?

На драфт хоккеистов из той или иной страны влияют три фактора: наличие топ-проспектов, средний уровень игроков и то, что условно можно назвать «модой». Хоккеисты, которые уже в 17 лет показывают перспективы будущей звезды НХЛ, будут выбраны в первом раунде вне зависимости от национальности. В этом году среди россиян был лишь один такой юниор — Василий Подколзин. При этом не сказать, что кто-либо из тех, кого взяли в более поздних раундах, в последние сезон-полтора котировался на уровне топ-10 или топ-15, а потом свалился вниз. Да, в различных рейтингах другие россияне встречались высоко, но это скорее было вызвано симпатией конкретного эксперта, а не объективной ситуацией.

Чисто задрафтованных по странам:

Канада — 69.

США — 57.

Россия — 28.

Швеция — 26.

Финляндия — 22.

Чехия — 7.

Белоруссия, Дания — 2.

Германия, Латвия, Словакия, Швейцария — 1.

Второй и третий фактор влияют на количественный состав задрафтованных. Очевидно, что россияне, вышедшие из «моды» из-за русского фактора в первые годы существования КХЛ, окончательно вернули себе позиции надежных проспектов. Разбирают всех подряд: тех, кто играет за океаном, тех, кто играет в России, причем хватает хоккеистов, которые не могли засветиться перед заокеанскими скаутами в молодежной или юниорской сборной. Нападающие Арсен Хисамутдинов и Кирилл Тютяев, вратарь Вадим Жеренко — если выбор доходит до них, то, значит, предубеждений против наших игроков в НХЛ не осталось никаких. У отдельных клубов вроде «Анахайма», который не брал русских с 2009 года — может быть, они и есть. Но потихоньку это вытравляется — «Каролина» 17 лет не драфтовала россиян после провала с Игорем Князевым, а после успеха с Андреем Свечниковым сегодня взяла и Петра Кочеткова, и Кирилла Слепца.

При этом нельзя забывать про второй фактор. Мода модой, но россиян бы не набралось целых три десятка без приличного среднего уровня. Хороших проспектов действительно много — куда больше, чем было семь-десять лет назад. Любопытно, что было задрафтовано сразу семь хоккеистов (защитники Князев, Бычков и нападающие Фирстов, Афанасьев, Абрамов, Сердюк и Гуськов), которые могли бы сыграть за юниорскую сборную на чемпионате мира в апреле (там мы в овертайме финала уступили шведам), но не попали в состав. Причем трое из них — Фирстов, Афанасьев и Князев — были выбраны в топ-50. Я не намекаю на неправильный выбор штаба U-18 (мы-то были в одном голе от золота) — скорее, указываю на то, что из тех, кто не ездил на турнир, можно было бы собрать еще одну неплохую команду.

Число задрафтованных россиян в последние десять сезонов:

2010 — 8.

2011 — 9.

2012 — 11.

2013 — 8.

2014 — 13.

2015 — 18.

2016 — 17.

2017 — 18.

2018 — 20.

2019 — 28.

В последние годы по «глубине» юниорского хоккея Россия перестала уступать Швеции и не выпускает вперед Финляндию, которая сделал серьезный шаг вперед. Про остальные страны Европы и нечего говорить: для чехов в этот раз драфт вышел неудачным (всего семь человек, первый из них — под 87-м номером), а словаков, швейцарцев и немцев было всего по одному (правда, защитник из Германии Зайдер ушел под 6-м номером). Канаду и США не догнать, но даже при одинаковом количестве и качестве юниоров драфт был бы в пользу североамериканцев — ведь остаются клубы, которые при прочих равных возьмут не европейца.

Проблемой неожиданно стало «производство» именно топ-проспектов. На ЮЧМ мы обыграли США, но на одного Подколзина в топ-15 сразу семь американцев — и топ-вратарь (Найт), и топ-защитник (Йорк), и первый номер драфта (Хьюз), и целая банда разноплановых форвардов с потенциалом игрока первой тройки в НХЛ (Теркотт, Зеграс, Болди, Кофилд).

Через год ситуация, возможно, будет лучше, и первораундников будет побольше (вратарь Аскаров, нападающие Пономарев и Гущин), однако за пики в топ-5 им пробиться быть очень тяжело.

Прошлогодняя ситуация, когда один человек был в топ-2 (Свечников), два в топ-10 (Кравцов), три в топ-15 (Денисенко) и четыре в первом раунде (Алексеев), сейчас не повторилась. Да, многочисленные примеры и в нашем хоккее (Дацюк, Кучеров, Бобровский, Панарин) говорят о том, что в звезды выбиваются и не так высоко задрафтованные игроки или вообще не задрафтованные. Но в процентном отношении доля топ-хоккеистов среди топ-юниоров значительно больше.

Так что позитивная количественная тенденция не должна закрывать на негативную качественную. Драфт для России стоит оценить как «нормальный» — ни оценку «хороший», ни оценку «плохой» он не заслужил.

Все россияне на драфте НХЛ-2019

10. н. Василий Подколзин, Ванкувер.

36. в. Петр Кочетков, Каролина.

42. н. Владислав Фирстов, Миннесота.

45. н. Егор Афанасьев, Нэшвилл.

48. з. Артемий Князев, Сан-Хосе.

61. з. Никита Охотюк, Нью-Джерси.

62. н. Никита Александров, Сент-Луис (также имеет немецкое гражданство).

70. з. Даниил Мисюль, Нью-Джерси.

79. н. Павел Дорофеев, Вегас.

85. в. Илья Коновалов, Эдмонтон.

88. н. Илья Николаев, Калгари.

107. н. Александр Дарьин, Аризона.

108. н. Егор Спиридонов, Сан-Хосе.

114. н. Дмитрий Воронков, Коламбус.

115. н. Михаил Абрамов, Торонто.

117. з. Семен Чистяков, Нэшвилл.

129. н. Арсений Грицюк, Нью-Джерси.

149. н. Матвей Гуськов, Миннесота.

152. н. Кирилл Слепец, Каролина.

154. з. Роман Бычков, Бостон.

164. н. Тимур Ибрагимов, Сан-Хосе.

165. н. Егор Сердюк, Филадельфия.

170. н. Арсен Хисамутдинов, Монреаль.

174. н. Данил Савунов, Аризона.

190. н. Кирилл Тютяев, Детройт.

193. н. Максим Денежкин, Эдмонтон.

198. н. Михаил Шалагин, Тампа-Бэй.