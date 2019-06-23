Почти 30 русских на драфте НХЛ, шведы и финны — позади. Это круто или нет?
Подводим итоги драфта юниоров за океаном.
Подводим итоги драфта юниоров за океаном.
В прошлом июне с результатом в 20 юниоров, выбранных на драфте, Россия повторила результат 2004 года — тогда энхаэловские клубы тоже взяли два десятка наших хоккеистов. В этот раз число задрафтованных еще больше — 28 человек. Так много россиян брали 16 лет назад — тогда их было 30.
Позади остались и шведы (26), и финны (22), впереди только канадцы (69) с американцами (57). Что же это — прорыв или нет?
На драфт хоккеистов из той или иной страны влияют три фактора: наличие
Чисто задрафтованных по странам:
Канада — 69.
США — 57.
Россия — 28.
Швеция — 26.
Финляндия — 22.
Чехия — 7.
Белоруссия, Дания — 2.
Германия, Латвия, Словакия, Швейцария — 1.
Второй и третий фактор влияют на количественный состав задрафтованных. Очевидно, что россияне, вышедшие из «моды»
При этом нельзя забывать про второй фактор. Мода модой, но россиян бы не набралось целых три десятка без приличного среднего уровня. Хороших проспектов действительно много — куда больше, чем было
Число задрафтованных россиян в последние десять сезонов:
2010 — 8.
2011 — 9.
2012 — 11.
2013 — 8.
2014 — 13.
2015 — 18.
2016 — 17.
2017 — 18.
2018 — 20.
2019 — 28.
В последние годы по «глубине» юниорского хоккея Россия перестала уступать Швеции и не выпускает вперед Финляндию, которая сделал серьезный шаг вперед. Про остальные страны Европы и нечего говорить: для чехов в этот раз драфт вышел неудачным (всего семь человек, первый из них — под 87-м номером), а словаков, швейцарцев и немцев было всего по одному (правда, защитник из Германии Зайдер ушел под 6-м номером). Канаду и США не догнать, но даже при одинаковом количестве и качестве юниоров драфт был бы в пользу североамериканцев — ведь остаются клубы, которые при прочих равных возьмут не европейца.
Проблемой неожиданно стало «производство» именно
Через год ситуация, возможно, будет лучше, и первораундников будет побольше (вратарь Аскаров, нападающие Пономарев и Гущин), однако за пики в топ-5 им пробиться быть очень тяжело.
Прошлогодняя ситуация, когда один человек был в топ-2 (Свечников), два в топ-10 (Кравцов), три в топ-15 (Денисенко) и четыре в первом раунде (Алексеев), сейчас не повторилась. Да, многочисленные примеры и в нашем хоккее (Дацюк, Кучеров, Бобровский, Панарин) говорят о том, что в звезды выбиваются и не так высоко задрафтованные игроки или вообще не задрафтованные. Но в процентном отношении доля
Так что позитивная количественная тенденция не должна закрывать на негативную качественную. Драфт для России стоит оценить как «нормальный» — ни оценку «хороший», ни оценку «плохой» он не заслужил.
Все россияне на драфте НХЛ-2019
10. н. Василий Подколзин, Ванкувер.
36. в. Петр Кочетков, Каролина.
42. н. Владислав Фирстов, Миннесота.
45. н. Егор Афанасьев, Нэшвилл.
48. з. Артемий Князев,
61. з. Никита Охотюк,
62. н. Никита Александров,
70. з. Даниил Мисюль,
79. н. Павел Дорофеев, Вегас.
85. в. Илья Коновалов, Эдмонтон.
88. н. Илья Николаев, Калгари.
107. н. Александр Дарьин, Аризона.
108. н. Егор Спиридонов,
114. н. Дмитрий Воронков, Коламбус.
115. н. Михаил Абрамов, Торонто.
117. з. Семен Чистяков, Нэшвилл.
129. н. Арсений Грицюк,
149. н. Матвей Гуськов, Миннесота.
152. н. Кирилл Слепец, Каролина.
154. з. Роман Бычков, Бостон.
164. н. Тимур Ибрагимов,
165. н. Егор Сердюк, Филадельфия.
170. н. Арсен Хисамутдинов, Монреаль.
174. н. Данил Савунов, Аризона.
190. н. Кирилл Тютяев, Детройт.
193. н. Максим Денежкин, Эдмонтон.
198. н. Михаил Шалагин,
208. в. Вадим Жеренко,