НХЛ объявила потолок зарплат на сезон-2019/20

Так, потолок зарплат составит 81,5 млн долларов, что на 2 млн больше, нежели в прошлом сезоне. Также отмечается, что эта сумма на полтора миллиона меньше предполагаемого потолка зарплат, о котором комиссионер Гэри Беттмэн говорил на заседании совета директоров в декабре прошлого года.