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10:02 (мск), источник: Sport24

НХЛ объявила потолок зарплат на сезон-2019/20

Национальная хоккейная лига и НХЛПА (профсоюз игроков) объявили минимальный и максимальный размеры зарплат, которые клубы смогут потратить в сезоне-2019/20.

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Так, потолок зарплат составит 81,5 млн долларов, что на 2 млн больше, нежели в прошлом сезоне. Также отмечается, что эта сумма на полтора миллиона меньше предполагаемого потолка зарплат, о котором комиссионер Гэри Беттмэн говорил на заседании совета директоров в декабре прошлого года.

Что же касается минимальной суммы зарплат, то она составила 60,2 млн. Таким образом средний показатель составит $70,9 млн.

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