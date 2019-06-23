НХЛ объявила потолок зарплат на сезон-2019/20
Национальная хоккейная лига и НХЛПА (профсоюз игроков) объявили минимальный и максимальный размеры зарплат, которые клубы смогут потратить в сезоне-2019/20.
Национальная хоккейная лига и НХЛПА (профсоюз игроков) объявили минимальный и максимальный размеры зарплат, которые клубы смогут потратить в сезоне-2019/20.
Так, потолок зарплат составит 81,5 млн долларов, что на 2 млн больше, нежели в прошлом сезоне. Также отмечается, что эта сумма на полтора миллиона меньше предполагаемого потолка зарплат, о котором комиссионер Гэри Беттмэн говорил на заседании совета директоров в декабре прошлого года.
Что же касается минимальной суммы зарплат, то она составила 60,2 млн. Таким образом средний показатель составит $70,9 млн.