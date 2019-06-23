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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин и Бобровский интересны «Флориде»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» нападающий Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский встретятся с представителями «Флориды Пантерз» в понедельник, 24 июня, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи в своём «твиттере».

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Источник: Reuters

При этом подписание российского стража ворот приоритетно для руководства клуба Атлантического дивизиона.

«Конечно, “Флорида” хотела бы подписать обоих игроков, но если нужно будет делать выбор, то остановится на Бобровском, так как наиболее остро нуждается в голкипере», — говорится в сообщении «твиттера» Маккензи.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» отказал «пантерам» в праве вступить в переговоры с российскими игроками Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, которые с 1 июля станут неограниченно свободными агентами.

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