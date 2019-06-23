Панарин и Бобровский интересны «Флориде»

При этом подписание российского стража ворот приоритетно для руководства клуба Атлантического дивизиона.
«Конечно, “Флорида” хотела бы подписать обоих игроков, но если нужно будет делать выбор, то остановится на Бобровском, так как наиболее остро нуждается в голкипере», — говорится в сообщении «твиттера» Маккензи.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» отказал «пантерам» в праве вступить в переговоры с российскими игроками Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, которые с 1 июля станут неограниченно свободными агентами.