Белорус Протас — о выборе «Вашингтоном» на драфте: Коленки до сих пор трясутся

«У меня было хорошее интервью с представителями «Вашингтона». Я счастлив и горд быть частью такой организации. Это невероятное ощущение — услышать свою фамилию во время драфта НХЛ. Мои коленки до сих пор трясутся. Я счастлив быть здесь.

Описать себя как хоккеиста? Я умный игрок с хорошим видением площадки. Но мне нужно работать над своим катанием, над скоростью. Но я думаю, что я умный игрок с неплохими пасами. Я буду работать над своим катанием в июле, да и следующие два-три сезона.