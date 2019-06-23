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11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорус Протас — о выборе «Вашингтоном» на драфте: Коленки до сих пор трясутся

Белорусский форвард Алексей Протас прокомментировал тот факт, что он был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в третьем раунде на драфте юниоров НХЛ.

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«У меня было хорошее интервью с представителями «Вашингтона». Я счастлив и горд быть частью такой организации. Это невероятное ощущение — услышать свою фамилию во время драфта НХЛ. Мои коленки до сих пор трясутся. Я счастлив быть здесь.

Описать себя как хоккеиста? Я умный игрок с хорошим видением площадки. Но мне нужно работать над своим катанием, над скоростью. Но я думаю, что я умный игрок с неплохими пасами. Я буду работать над своим катанием в июле, да и следующие два-три сезона.

С кем из игроков НХЛ могу себя сравнить? Когда я был маленький, мне нравился Павел Дацюк. Когда я начал расти, стал наблюдать за высокими парнями, такими, как Евгений Малкин. Мне нравится его стиль, — сказал Протас в интервью клубной пресс-службе.

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