«Флорида» готова раскошелиться на русских звезд. Панарина и Бобровского ждут в солнечном штате

Источник: Sport24

Межсезонье Национальной хоккейной лиги не дает скучать ни секунды. Казалось, что после седьмого матча финала Кубка Стэнли между «Бостоном» и «Сент-Луисом» у болельщиков будет возможность хотя бы немного перевести дух, но нет. На этой неделе сильнейшая лига мира сначала вручала индивидуальные награды своим главным звездам, а затем ее клубы разбирали звезд будущего — в Ванкувере два дня продолжалась церемония драфта. Ну теперь-то пауза? Как бы не так. 1 июля открывается рынок свободных агентов, а количество слухов, разговоров и прогнозов на то, что он принесет, уже сейчас увеличивается в геометрической прогрессии.

Два главных лота открывающегося рынка хорошо известны. Будущее Сергея Бобровского и Артемия Панарина остается в топе самых обсуждаемых хоккейных тем уже год. Еще летом-2018-го российские хоккеисты, вроде бы, должны были подписать новые соглашения с «Коламбусом», это событие несколько раз откладывалось и в итоге стало очевидно — Боб и Хлебушек будут искать новые команды. В качестве претендентов на русских звезд назывались десятки клубов лиги, перечислять все варианты можно очень долго. Да и теперь это, кажется, не имеет никакого смысла. В последние несколько дней, судя по новостям из-за океана, определился фаворит в борьбе за дуэт свободных агентов.

Начать стоит с того, что еще в январе авторитетное североамериканское издание The Athletic сообщило о желании Панарина и Бобровского продолжить карьеру в одном клубе, при этом игрокам хотелось, чтобы этот клуб базировался в штате Флорида. В солнечном американском штате есть две команды НХЛ — «Тампа» и «Пантерз». Первый вариант рассматривать всерьез было нельзя изначально, у «Молний» просто нет свободных денег для подписания дорогих россиян. А вот версия с «Пантерами» выглядела вполне рабочей. На этой неделе в ее пользу высказался двукратный олимпийский чемпион, бывший скаут сборной России по Северной Америке Игорь Кравчук.

«В принципе коллективизм — это не про НХЛ, в основе лиги прежде всего интересы игрока, личности. Но не исключён вариант, что Панарин и Бобровский уйдут, что называется, «в пакете» — в один клуб. Это достаточно любопытный прецедент, всё-таки оба хоккеисты дорогостоящие, и у клуба-претендента должно быть очень много пространства до потолка зарплат.

После всех перемен вокруг Панарина у обоих хоккеистов один агент. Это даёт ему, а значит, и игрокам дополнительные возможности для переговоров с заинтересованными клубами. То есть возможны большие торги и большие сделки.

Думаю, главный кандидат — «Флорида». У «пантер» перспективный состав, но они всегда рисковали с тренерами-новичками, что не срабатывало. Теперь в клуб пришёл Джоэль Кенневилль, один из самых опытных и думающих тренеров в НХЛ, работавший с Панариным в «Чикаго». (Russia-Hockey).

Вскоре появилась информация, что «Коламбус» заблокировал для «Флориды» возможность вступать в переговоры с российскими хоккеистами, но в воскресенье «Блю Джекетс» перестали управлять этим процессом — с сегодняшнего дня игроки, которые 1 июля станут неограниченно свободными агентами могут вести переговоры без ведома их последнего клуба. Бобровский и Панарин намерены воспользоваться полученной свободой уже в скором времени — как сообщил инсайдер TSN Боб Маккензи, они уже в понедельник встретятся с боссами «Пантерз». При этом, Маккензи подчеркнул, что приоритетным для «Флориды» является подписание голкипера.

Насколько реален вариант с «Флоридой»? На бумаге все очень гладко.

у клуба есть финансы под потолком зарплат, чтобы удовлетворить запросы русских звезд.

«Пантерз» испытывают довольно серьезные проблемы во вратарской линии — Луонго уже 40, Раймер не тянет на роль первого номера.

с Панариным будет рад поработать Джоэль Кенневилль, хорошо знакомый с ним по «Чикаго».

«Флориде» срочно нужна звездная инъекция — матчи «Пантер» не пользуются большой популярностью у прессы и болельщиков.

интересы россиян представляет один агент — Пол Теофанос, что делает их подписание в один клуб еще более вероятным.

Неужели у варианта «Панарин и Бобровский во «Флориде» совсем нет минусов? Едва ли не единственное, что приходит на ум — чемпионские амбиции русских хоккеистов. Если Хлебушек и Боб мечтают взять Кубок Стэнли, то подписание контракта с «Пантерз» не сильно приблизит их к этой цели. Например, шансы клуба из солнечного штата взять серебряную чашку в следующем сезоне оцениваются соотношением 25 к 1. С другой стороны, пример «Сент-Луиса"-2019 доказал всем, что в НХЛ стать лучшей может едва ли не любая команда.