Темнокожую звезду НХЛ отправили в один из худших клубов лиги. Суббан в «Нью-Джерси»: виноваты деньги
В субботу в лучшей лиге мира рванула трансферная бомба.
В субботу в лучшей лиге мира рванула трансферная бомба.
Пока клубы Национальной хоккейной лиги работали на свое будущее и драфтовали талантливых юниоров на «ярмарке» в Ванкувере, на трансферном рынке взорвалась бомба. «Нэвшилл» обменял защитника Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси», а взамен получил защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы во вторых раундах драфта 2019 и 2020.
Строго говоря, никакой это не обмен. Находясь в здравом уме, невозможно назвать Сантини, Дэвиса и пару драфтовых пиков достойной платой за защитника уровня Суббана. У менеджмента «Нэвшилла» просто не было выбора — клуб собирается продлить контракт со швейцарским оборонцем Романом Йоси, который попросит явно больше сегодняшних 4 миллионов, и, вроде бы, нацелился на канадского форварда Мэтта Дюшена. Чтобы провернуть обе эти сделки, генеральному менеджеру «Предаторз» Дэвиду Пойлу нужны деньги, получить которые можно было только одним способом — слив одного из обладателей жирных контрактов. Выбор пал на Суббана — без его 9 миллионов платежка «Хищников» стала заметно легче.
«Мы ценим вклад Пи Кея в игру «Предаторз» и сообщество Нэшвилла в течение трёх последних сезонов, в которые наша организация добилась беспрецедентных успехов. Он был важнейшей частью нашего похода до финала Кубка Стэнли в 2017 году, нашей победы в регулярном чемпионате в 2018-м и двух побед подряд в Центральном дивизионе.
Его работа вне льда говорит сама за себя. Он был влиятельным членом нашего сообщества, особенно по внедрению инициативы Blueline Buddies. Нам нужно было принять решение в соответствии с бизнесом. Мы почувствовали необходимость в расчистке платёжной ведомости, поскольку нацелились на усиление нашей атаки в этом межсезонье и сохранение силы защиты, — Пойл и не скрывает истинных мотивов расставания с Суббаном.
«Нэшвилл» получил свободные деньги, что же досталось «Нью-Джерси»? В третью с конца команду прошлого регулярного чемпионата едет обладатель «Норрис Трофи"-2013. Да, в последнем сезоне Суббан был далек от статуса лучшего защитника лиги, но
В качестве одного из вариантов называют несостоявшийся обмен Пи Кея в «Торонто» — «Мэйпл Лифс» хотели заполучить защитника, но готовы были платить ему только 6 из 9 миллионов, полагающихся по контракту. Остальная часть зарплаты осталась бы за «Предаторз», но и компенсация за звезду лиги в таком случае была бы более адекватной. Пойла такой сценарий не устроил — он хотел избавиться от контракта Суббана полностью.
Вообще после субботнего обмена в Северной Америке решили заново проанализировать работу босса «Нэшвилла» и нашли в ней немало изъянов. Вопросы Пойлу задаются пачками. Стоило ли отдавать Ши Уэбера «Монреалю», чтобы взамен получить Суббана и через три года расстаться с ним за бесценок? Оправдал ли себя трехсторонний обмен, в результате которого «Хищники» потеряли молодого перспективного защитника Самуэля Жирара, а получили 6-миллионый контракт Кайла Терриса, который 29-летний канадец пока отрабатывает не очень? Так ли нужен был «Предаторз» Райан Джохансен, если ради него пришлось попрощаться с Сетом Джонсом — в форме «Коламбуса» он в ближайшие годы обязательно возьмет «Норрис Трофи»?
Потолок зарплат НХЛ в следующем сезоне вырастет всего на 0,5% — до 81 миллиона долларов. При этом, ожидания генеральных менеджеров были более оптимистичными, они ждали подъема до 83 миллионов. Теперь многим из них придется приложить немало усилий, чтобы привести платежку клуба в соответствие с требованиями лиги. «Вегас», «Питтсбург», «Торонто», «Тампа» — трудности будут у многих. Ну, а болельщиков, благодаря этому, ждет очень жаркое лето. Обмен Суббана — это только начало большой трансферной лихорадки.