Темнокожую звезду НХЛ отправили в один из худших клубов лиги. Суббан в «Нью-Джерси»: виноваты деньги

Пока клубы Национальной хоккейной лиги работали на свое будущее и драфтовали талантливых юниоров на «ярмарке» в Ванкувере, на трансферном рынке взорвалась бомба. «Нэвшилл» обменял защитника Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси», а взамен получил защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы во вторых раундах драфта 2019 и 2020.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzBuXKuhXVh/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzBuXKuhXVh/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/njdevils/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> New Jersey Devils</a> (@njdevils) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-22T21:21:42+00:00">22 Июн 2019 в 2:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Строго говоря, никакой это не обмен. Находясь в здравом уме, невозможно назвать Сантини, Дэвиса и пару драфтовых пиков достойной платой за защитника уровня Суббана. У менеджмента «Нэвшилла» просто не было выбора — клуб собирается продлить контракт со швейцарским оборонцем Романом Йоси, который попросит явно больше сегодняшних 4 миллионов, и, вроде бы, нацелился на канадского форварда Мэтта Дюшена. Чтобы провернуть обе эти сделки, генеральному менеджеру «Предаторз» Дэвиду Пойлу нужны деньги, получить которые можно было только одним способом — слив одного из обладателей жирных контрактов. Выбор пал на Суббана — без его 9 миллионов платежка «Хищников» стала заметно легче.

«Мы ценим вклад Пи Кея в игру «Предаторз» и сообщество Нэшвилла в течение трёх последних сезонов, в которые наша организация добилась беспрецедентных успехов. Он был важнейшей частью нашего похода до финала Кубка Стэнли в 2017 году, нашей победы в регулярном чемпионате в 2018-м и двух побед подряд в Центральном дивизионе.

Его работа вне льда говорит сама за себя. Он был влиятельным членом нашего сообщества, особенно по внедрению инициативы Blueline Buddies. Нам нужно было принять решение в соответствии с бизнесом. Мы почувствовали необходимость в расчистке платёжной ведомости, поскольку нацелились на усиление нашей атаки в этом межсезонье и сохранение силы защиты, — Пойл и не скрывает истинных мотивов расставания с Суббаном.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzCVBUlh_Jg/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzCVBUlh_Jg/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Let’s goooo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/njdevils/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> New Jersey Devils</a> (@njdevils) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-23T02:59:30+00:00">22 Июн 2019 в 7:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нэшвилл» получил свободные деньги, что же досталось «Нью-Джерси»? В третью с конца команду прошлого регулярного чемпионата едет обладатель «Норрис Трофи"-2013. Да, в последнем сезоне Суббан был далек от статуса лучшего защитника лиги, но во-первых, свою роль в этом сыграла травма спины, а во-вторых, многие важные качества Пи Кей по-прежнему сохранил. Главные скиллы 30-летнего защитника: зубодробительный бросок, классное катание, полезность в обоих спецбригадах. В четырех из последних шести чемпионатов темнокожий хоккеист набирал больше 50 очков, для сравнения — лучший бомбардир «Нью-Джерси» в регулярке 2018/2019 Кайл Палмиери выбил как раз полтинник. Остается вспомнить, что за несколько часов до обмена Суббана «Дьяволы» задрафтовали одного из самых талантливых молодых американцев за последние годы Джека Хьюза, и станет понятно — от этой команды в скором будущем стоит ждать сюрпризов.

Потеря Суббана выглядит для «Нэвшилла» слишком серьезно, а плата за него — ничтожной. Мог ли геменеджер «Хищников» Пойл осуществить эту сделку с большей выгодой для своего клуба? В Америке уверены, что мог.

В качестве одного из вариантов называют несостоявшийся обмен Пи Кея в «Торонто» — «Мэйпл Лифс» хотели заполучить защитника, но готовы были платить ему только 6 из 9 миллионов, полагающихся по контракту. Остальная часть зарплаты осталась бы за «Предаторз», но и компенсация за звезду лиги в таком случае была бы более адекватной. Пойла такой сценарий не устроил — он хотел избавиться от контракта Суббана полностью.

Вообще после субботнего обмена в Северной Америке решили заново проанализировать работу босса «Нэшвилла» и нашли в ней немало изъянов. Вопросы Пойлу задаются пачками. Стоило ли отдавать Ши Уэбера «Монреалю», чтобы взамен получить Суббана и через три года расстаться с ним за бесценок? Оправдал ли себя трехсторонний обмен, в результате которого «Хищники» потеряли молодого перспективного защитника Самуэля Жирара, а получили 6-миллионый контракт Кайла Терриса, который 29-летний канадец пока отрабатывает не очень? Так ли нужен был «Предаторз» Райан Джохансен, если ради него пришлось попрощаться с Сетом Джонсом — в форме «Коламбуса» он в ближайшие годы обязательно возьмет «Норрис Трофи»?