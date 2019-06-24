Молодой дьявол. Вернет ли первый номер драфта Джек Хьюз «Нью-Джерси» в лидеры НХЛ

Источник: AP 2019

Джек Хьюз является продуктом программы развития национальной команды (NTDP) по хоккею в США. Она была основана в 1996 году с целью выявления элитных хоккеистов в возрасте до 18 лет и централизации их тренировок. В программе две команды: до 17 и до 18 лет. Обе команды базируются в Плимуте, штат Мичиган. Цель программы состоит в том, чтобы подготовить студентов-спортсменов в возрасте до 18 лет к участию в международных турнирах в составах национальных сборных США и заложить фундамент успехов в их будущей хоккейной карьере. Усилия специалистов направлены не только на развитие игровых хоккейных качеств, но и на создание хорошего образа человека за пределами льда. В свободное от тренировок время спортсмены обучаются в высших школах.

Команды из программы NTDP проводят игры внутри страны против соперников в Хоккейной лиге США (команды до 17 лет и до 18 лет) и Национальной спортивной ассоциации (команда до 18 лет). Также они принимают участие в трех международных турнирах и проводят товарищеские матчи с командами, в которых собраны игроки более старших возрастов. Юниорская сборная США (игроки до 18 лет) является самой титулованной командой чемпионатов мира. С 2004 года американцы не опускаются ниже третьего места.

Продуктами национальной программы развития являются такие звезды, как трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн, первые номера драфтов защитник Эрик Джонсон (2006) и форвард Остон Мэттьюс (2016) и второй номер драфта 2015 года нападающий Джек Айкел. В первом раунде нынешнего драфта были выбраны девять представителей программы развития, три из которых попали в топ-10.

Хьюз был доминирующим игроком в командах до 17 лет и до 18 лет. В команде до 17 лет в прошлом сезоне он набрал 48 (13 голов + 35 результативных передач) очков в 24 матчах, а в коллективе до 18 лет — 68 (27+41) очков в 36 встречах. В прошедшем сезоне первый номер драфта отметился 112 (34+78) баллами за результативность в 50 играх, тем самым только подтвердив статус фаворита.

Почти в каждой игре Хьюз демонстрирует по несколько ярких и нестандартных действий, которые нравятся болельщикам. У него отличное катание и игровой интеллект для того, чтобы заиграть в НХЛ с начала сезона. Относительно небольшие габариты (рост — 178 см, вес — 77 кг) в современной НХЛ не становятся помехой. Молодой форвард умеет хорошо контролировать шайбу на высокой скорости и хорошо видит площадку.

Конкуренция с Какко

Драфт 2019 года получился достаточно сильным по составу. Все игроки, выбранные с третьего номера, имеют примерно одинаковый очень высокий потенциал, и кто из них сильнее выстрелит через два-три года, предсказать сложно. Только под 15-м номером «Монреалем» был выбран самый ценный игрок прошедшего в апреле юниорского чемпионата мира американец Коул Кофилд, который стал лучшим снайпером чемпионата с 14 шайбами. Он повторил рекорд Александра Овечкина, установленный в 2002 году.

Хьюз еще год назад казался неоспоримым первым номером драфта 2019 года и безоговорочно лучшим игроком своего возраста. Но в сезоне-2018/19 существенного прогресса добился ровесник американского хоккеиста финн Каапо Какко. Он провел весь сезон на взрослом уровне, выступая в чемпионате Финляндии за ТПС, и набрал 38 (22+16) очков в 45 матчах.

На молодежном чемпионате мира в Канаде (игроки до 20 лет) Какко стал автором победной шайбы в ворота сборной США в финале первенства, а всего на турнире он набрал 5 (2+3) очков. Какко в составе финской сборной выиграл уже все возможные чемпионаты мира, в 2018 году на юниорском турнире (игроки до 18 лет) в России он также привел свою команду к победе, в финале обыграв американцев, в составе которых выступал и Хьюз. В решающем матче форвард отличился заброшенной шайбой.

Хьюз же по ходу сезона выступил на взрослом, молодежном (игроки до 20 лет) и юниорском (игроки до 18 лет) чемпионатах мира. Но не помог сборной США одержать победу ни на одном из турниров. Он набрал 20 (9+11) очков на юниорском чемпионате мира, где его команда завоевала бронзовые медали. По ходу молодежного чемпионата мира будущий первый номер драфта получил травму, проведя четыре игры, в которых отдал четыре голевые передачи.

На взрослом мировом первенстве в Братиславе американец, который стал самым молодым игроком сборной в истории мировых первенств, провел только одну хорошую игру — в четвертьфинале со сборной России (3:4). В том матче он отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком в составе своей команды. На групповом этапе Хьюз не сумел отметиться заброшенными шайбами, отдав только одну результативную передачу.

Большинство хоккейных аналитиков и тренеров видят в Хьюзе больший потенциал, чем у Какко, и качества, которые можно развить и существенно улучшить с возрастом. Американец является более ценным активом на перспективу. Почти все специалисты сходятся во мнении, что через три года Хьюз вырастет в центрфорварда, который будет доминировать в НХЛ.

«Хьюз — центр с ослепительной скоростью и фантастическим видением площадки, который доминировал над своими сверстниками на всех уровнях. Умения Хьюза заметны, как только он выходит на лед, он способен принимать наилучшее решение на большой скорости и за маленький промежуток времени — это то, что отличает его от остальных очень талантливых нападающих драфта. Он хорошо читает игру, одновременно выявляя слабые места в схеме противника. Он делает игроков, которые играют с ним, лучше», — отметил аналитик Стив Курнианос.

Читайте также Клубы НХЛ выбрали на драфте 2019 года 28 российских хоккеистов

Роль Хьюза в «Нью-Джерси»

«Девилз» после скандального ухода Ильи Ковальчука переживают не лучшие времена. Одна из самых стабильных команд лиги конца девяностых и начала нулевых годов за последние семь лет только однажды сумела пробиться в плей-офф, где проиграла в первом раунде. В лучшие годы «Нью-Джерси» славился системностью и надежными действиями в обороне, сейчас же в составе команды немало молодых игроков, которые демонстрируют более яркую, скоростную и зрелищную игру.

Хьюз рассматривается как лицо клуба на долгие годы. В отличие от первого номера драфта 2017 года Нико Хишира он более медийная и раскрученная личность, которая способна привлечь на арену новых поклонников. К тому же американец. Под стать Хьюзу подбирается и команда. После того как генеральному менеджеру Рэю Шеро удалось заполучить одного из элитных защитников лиги Пи Кея Суббана, стало ясно, что «Нью-Джерси» в предстоящем сезоне будет ставить перед собой высокие задачи.

На позиции центрфорвардов в прошедшем сезоне действовали Хишир, Павел Заха, Трэвис Зэйджак и Блэйк Коулмен. Элитными центрами на данный момент нельзя назвать никого из них, при этом Хишир и Коулмен продолжают прогрессировать, а Зэйджак хорошо выполняет оборонительные функции и действует при игре в меньшинстве. Вероятно, уже в первом сезоне Хьюз будет выполнять роль стартового центра и играть в первом звене вместе с самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Тэйлором Холлом и самым стабильным крайним форвардом «дьяволов» последних лет Кайлом Палмиери, который является продуктом той же системы, что и Хьюз.

Со следующего сезона с новой силой вернется и интерес к противостояниям «Нью-Джерси» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды базируются через реку друг от друга и являются принципиальными соперниками.

«Рейнджерс» в последние сезоны также переживали не лучшие времена, а по итогам драфта команду пополнил Какко. Также команде из Нью-Йорка удалось усилить состав защитником Джейкобом Трубой. Противостояние Какко и Хьюза на долгие годы может стать одной из самых принципиальных дуэлей между отдельно взятыми хоккеистами и встать в один ряд с противостоянием Александра Овечкина, выбранного «Вашингтоном» на драфте 2004 года, и канадца Сидни Кросби, которого годом позже задрафтовал «Питтсбург».

«Мы теперь надолго связаны с ним (Какко). “Девилз” против “Рейнджерс”. Будет очень интересно», — отметил Хьюз.

Подлил масла в огонь и финский хоккеист. «Да, я хочу доказать “Дэвилз”, что они ошиблись, не взяв меня под первым номером», — сказал Какко.

Хоккейная семья

В семье американца все так или иначе имеют отношение к хоккею. Джек является средним из трех братьев Хьюзов. Старший из них, Куинтон, был выбран «Ванкувером» под общим седьмым номером прошлогоднего драфта и в нынешнем сезоне успел провести за «Кэнакс» пять игр в НХЛ. 19-летний игрок принимал участие и в последних двух чемпионатах мира, в 2018 году завоевав бронзовые медали. Люк Хьюз, которому в сентябре исполнится 16 лет, также занимается хоккеем и со следующего года станет членом программы развития национальной команды до 17 лет.

Отец Джим Хьюз играл в хоккей на студенческом уровне, а также провел один матч в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и сезон во втором по силе дивизионе чемпионата Швеции. Он больше известен как тренер и директор по развитию игроков «Торонто», где проработал с 2009 по 2015 год. С 2001 по 2003 год был помощником главного тренера «Бостона» и работал с россиянами Сергеем Самсоновым и Андреем Назаровым. В 2008 году Джим Хьюз возглавил минское «Динамо», но был уволен с поста главного тренера команды за неудовлетворительные результаты, не проработав и двух месяцев.

Мать Эллен является серебряным призером чемпионата мира по хоккею 1992 года, где также попала в символическую сборную турнира.

Она надеялась на то, что в 1994 году женский хоккей войдет в программу Олимпийских игр в норвежском Лиллехаммере, но это случилось только спустя четыре года в Нагано. К тому моменту спортсменка получила серьезную травму колена, которая помешала ей продолжить карьеру и выступить на Олимпиаде. Именно Эллен с детства ставила на коньки и обучала катанию все своих сыновей.

Помимо хоккея Эллен также играла за профессиональные футбольные команды и занималась лакроссом. В 2012 году ее ввели в спортивный Зал славы Университета Нью-Хэмпшир. По окончании спортивной карьеры она занималась журналистской деятельностью.